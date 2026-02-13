임종언 쇼트트랙 첫 메달 주인공…남자 1000m 동메달

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

한국 남자 쇼트트랙의 새로운 에이스 임종언이 2026 밀라노·코르티나 동계올림픽 한국 쇼트트랙 첫 메달의 주인공이 됐다.

임종언은 13일(한국시간) 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 열린 2026 밀라노·코르티나 동계올림픽 쇼트트랙 남자 1000m 결승에서 1분24초611의 기록으로 동메달을 수확했다. 금메달을 딴 네덜란드의 옌스 반트바우트보다 0.074초 늦었다. 은메달은 1분24초565를 기록한 중국의 쑨룽이 가져갔다.

임종언이 13일(한국시간) 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 열린 2026 밀라노·코르티나 동계올림픽 쇼트트랙 남자 1000m 결승에서 1분24초611의 기록으로 동메달을 획득한 뒤 태극기를 몸에 두르고 기뻐하고 있다. [사진 제공= 연합뉴스]

결승에서는 이들과 함께 윌리엄 단지누(캐나다), 로베르츠 크루즈베르그스(라트비아)가 경쟁했다.

임종언은 결승에서 네 번째 레인을 배정받았다. 출발 직후 네 번째로 자리잡았고 초반 단지누와 반트바우트가 선두를 경쟁하는 가운데 뒤에서 기회를 노렸다. 임종언은 앞서 8강과 4강에서도 막판 두 바퀴를 채 남겨놓지 않은 상황에서 스퍼트를 시작해 각각 조 2위, 조 1위를 기록했다.

결승에서는 쉽지 않았다. 임종언은 마지막 1바퀴까지 최하위에 머물렀고 마지막 코너에서 바깥으로 크게 돌며 접전 끝에 마지막 발내밀기로 간신히 메달을 차지했다.

함께 출전한 신동민은 준결승 1조에서 5위에 머물러 결승 진출에 실패했다. 신동민은 파이널B에서 3위를 기록했다. 황대헌은 준준결승에서 실격 판정을 받았다.





앞서 열린 여자 500m에서는 최민정, 김길리, 이소연이 메달 사냥에 실패했다. 최민정이 8강을 조 1위로 통과하며 메달에 대한 기대감을 높였으나 캐나다 선수 세 명과 경쟁한 준결승 고비를 넘지 못했다. 최민정은 파이널B에서 2위를 기록했다. 김길리와 이소연은 준준결승에서 탈락했다.





박병희 기자 nut@asiae.co.kr

