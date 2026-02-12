본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

NC파크 사망사고, '설계·시공·유지관리' 전부 문제였다

영남취재본부 이세령기자

입력2026.02.12 23:58

시계아이콘02분 26초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

지난해 3월 경남 창원NC파크에서 외장 구조물이 떨어져 관중 1명이 사망한 사고가 설계부터 발주, 시공, 유지관리 등 전체적 문제로 비롯됐다는 조사 결과가 나왔다.


경남도 사고조사위원회는 12일 경남도청 프레스센터에서 "창원NC파크 구조물 추락 사고는 루버 상부 체결부의 구조적, 기술적 결함과 설계, 발주, 시공, 유지관리 등 전 과정에서의 관리상 미흡이 복합적으로 발생해 일어났다"라고 밝혔다.


NC파크 사망사고, '설계·시공·유지관리' 전부 문제였다 창원NC파크 3루 쪽 매점 부근 외벽에 붙은 루버 하나가 떨어져 있다. 이세령 기자
AD

앞서 2025년 프로야구 경기가 열린 3월 29일 오후 5시 20분께 NC파크 3루 쪽 매점 부근 외벽에 설치된 구조물이 17.5m 높이에서 떨어졌다.


이 사고로 매점 앞에 줄을 서 있던 여성 3명이 다쳤고 그중 20대 A 씨가 머리 등을 크게 다쳐 병원으로 옮겨져 치료받던 중 이틀 만에 숨졌다.


떨어진 구조물은 길이 2.6m에 폭 40㎝, 무게 33.94㎏가량의 알루미늄 소재 외강 마감자재인 '루버'로 파악됐다.


이 루버는 에너지 절약 및 미관 개선이 목적인 시설물로, NC파크 야구장 외벽에는 사각형 18개, 곡선형 213개 등 총 231개, 주차장에는 82개가 각각 설치돼 있었다.


사고가 발생된 지점에선 2022년 12월 창문 유리 파손으로 보수공사가 진행됐으며 이 과정에서 창문 시공업자가 루버를 일시적으로 뗐다가 다시 부착했다.


NC파크 사망사고, '설계·시공·유지관리' 전부 문제였다 경남 창원NC파크 외벽에 설치돼 있던 것과 동일한 루버와 루버를 고정한 화스너, 볼트, 너트 등 부속 자재. 이세령 기자

사조위는 사고의 직접적 요인으로 루버 상부 화스너(고정 부품) 체결부에 볼트 풀림을 방지하기 위한 너트, 와셔가 적절하게 사용되지 않은 점을 꼽았다.


설계에는 접촉 면적이 넓어 체결력이 강한 '플랜지 너트'로 돼 있었으나 실제 시공은 미관상으로는 좋으나 체결력이 다소 약한 '캡 너트'가 쓰였다. 또 주름이 있어 볼트와 너트의 풀림을 방지하는 '록 와셔'가 아닌 평평한 일반 와셔가 사용됐다.


또 규정보다 구멍이 큰 와셔를 사용해 체결력을 떨어뜨렸고 시공상세도에 명시되지 않은 슬롯(볼트 등을 끼우는 구멍)이 화스너에 사용된 점도 지적했다.


설계도에는 동그란 구정이 있었으나 실제 화스너에 뚫린 구멍은 길쭉한 형태로 돼 있어, 볼트와 너트의 체결력이 충분하지 않은 상태에서 상하좌우로 움직일 수 있었다고 덧붙였다.


이런 상황에서 돌풍, 빌딩풍 등 바람에 의한 반복적 진동을 견디지 못하고 상부 쪽 너트가 차례로 이탈해, 아래쪽으로 무게와 힘이 쏠리며 루버가 추락한 것으로 판단했다.


NC파크 사망사고, '설계·시공·유지관리' 전부 문제였다 박구병 경남도 사고조사위원회 위원장이 창원NC파크 사망사고 원인에 대해 설명하고 있다. 이세령 기자

사조위는 사고 간접적 요인으로 실시설계도면과 시방서 등에서 루버와 관련된 시공 정보가 충분히 제공되지 않은 점을 들었다.


반원형 루버에 대해서는 일정 수준의 시공 정보가 제공됐으나 추락한 사각형 루버에 대해선 설치개념도 수준에 그쳤다고 했다.


또 관급자재 납품자 시공형 분리발주 방식에 따른 시공 과정에서의 책임 구분 모호성, 건설사업관리자의 관리 및 감독 업무가 충분하지 않은 점, 유지관리 단계에서의 점검과 관리 부족, 준공 후 검사 및 관리 미흡 등도 원인으로 지목했다.


사조위는 루버 시공은 납품자가 제작해 현장에서 직접 붙이는 방식으로 이뤄져 다른 공정과 조정 기능이 약하고 책임 구분이 명확하지 않았다고 설명했다.


창문 유리 파손 보수공사 당시 과업 지시서가 구체적으로 작성되지 않았고, 루버를 철거했다가 재부착한 업자는 유리 관련 업자로, 알루미늄 시공 경험이 없었다고 경찰에 진술한 점도 주목했다.


특히 공사 이후 시설물안전법, 건축물관리법에 따라 탈락, 낙하 위험이 있는 시설물인 루버에 대한 점검이 이뤄졌어야 하나, 육안으로만 점검했을 뿐 고가사다리 등을 활용해 실제로 들여다보지 않은 점도 원인으로 들었다.


NC파크 사망사고, '설계·시공·유지관리' 전부 문제였다 경남도 사고조사위원회가 창원NC파크 사망사고 원인에 대해 발표하고 있다. 이세령 기자

이날 사조위는 설계부터 유지관리까지 공사 단계별 보완책을 제안했다.


▲'설계단계'에서는 외벽 마감재 및 부착 구조물에 대한 마감재의 규격, 재질, 성능, 부착 방법 등을 실시설계도면과 시방서에 구체적 포함 ▲'발주단계'에서는 관급자재 납품자 시공형 공사 발주 시 현장 관리를 위한 간접노무비 및 각종 경비 항목을 공사비 명세에 충분히 반영이 제시됐다.


▲'시공 단계'에서는 샘플 시공으로 중요도 확인, 자재 공급 승인원 및 시공상세도 승인 과정에서 볼트, 너트, 와셔 등 부속 자재 재질, 규격, 성능 확인 가능한 검증 절차 마련, 체계적 체크리스트 활용 ▲'유지관리단계'에서는 하자 보수 요청 및 보수 이력에 대한 기록 관리 철저히, 시설물안전법과 건축물관리법에 따른 안전 점검, 건축물 관리 시 점검 항목과 내용 구체화 등이다.


박구병 사조위 위원장은 "설계를 제대로 했다면, 시공 과정에서 자재 검수와 시공 품질을 잘 확보했다면, 법으로 규정된 점검을 제대로 해서 위험 징후나 불안 요소를 찾았더라면 사고를 막을 수 있지 않았을까 하는 아쉬움이 있다"고 했다.


다만 사고 책임 소재에 대해서는 "사고 조사 결과 보고서를 바탕으로 경찰이 수사해 발표할 것"이라고 했다.


그러면서 "사고 조사 과정에서 유족에게 충분한 위로를 드리지 못하고 조사 활동을 한 점, 조사 과정 참여를 하지 못한 점에 대해 사과를 드린다"며 "유족이 참여하면 NC나 창원시, 창원시설공단, 시공사 등에서도 참여를 요구해 사고 조사가 흔들릴 가능성이 있어 그렇게 하지 못했다"고 했다.


지금 뜨는 뉴스

AD

아울러 "사고 조사 결과 보고서를 이달 중에 국토교통부에 제출하고 경남도 누리집을 통해 결과를 공표해 사고 원인과 재발 방지 대책이 투명하게 공유되게 안내할 예정"이라며 "이번 조사 결과와 제안사항이 현장의 안전 수준을 실질적으로 향상하는 계기가 되길 바란다"고 했다.




영남취재본부 이세령 기자 ryeong@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

이슈
부동산AtoZ
  • 26.02.1211:20
    양천구 33평 24억 아파트 21억까지 떨어져…매물 풀리고 호가 하락
    양천구 33평 24억 아파트 21억까지 떨어져…매물 풀리고 호가 하락

    "인근 신축 아파트 33평(전용면적 84㎡)이 전에는 24억원에 호가가 형성됐어요. 그런데 양도세 중과 발표가 나오고 21억5000만원에 매물이 나왔고 이젠 21억원에라도 팔겠다고 하네요."(서울 양천구 신정동 A공인) 정부의 다주택자 양도세 중과 방침이 확정된 이후 시장에선 체감할 만큼 다주택자 매물이 풀리고 있다. 수억원씩 호가를 낮춰 내놓거나 세입자가 있어 당장 정리하기 어려운 경우엔 위로금 명목의 웃돈을 주고 매각하

  • 26.02.1211:00
    2월 주택사업자 경기 전망 대폭 개선…"수도권 중심 가격 상승 기대"
    2월 주택사업자 경기 전망 대폭 개선…"수도권 중심 가격 상승 기대"

    서울을 비롯한 수도권의 주택 매매 가격 상승세가 이어지면서 주택사업자들의 경기 전망이 큰 폭으로 개선됐다. 주택산업연구원은 주택사업자를 대상으로 설문조사한 결과, 2월 주택사업경기전망지수는 전월 대비 15.3포인트 상승한 95.8로 집계됐다고 12일 밝혔다. 수도권의 경우 11.9포인트 올라 107.3으로, 비수도권은 16.0포인트 상승한 93.3으로 전망됐다. 해당 지수가 기준선인 100을 넘으면 주택사업 경기가 좋아질 것으로

  • 26.02.1107:00
    "국가가 부동산 개발 판 깔았다"…1·29 대책에 업계 '새 사업 검토'
    "국가가 부동산 개발 판 깔았다"…1·29 대책에 업계 '새 사업 검토'

    정부의 1·29 도심 주택공급 대책에 부동산개발업계가 새 사업 검토로 들썩이고 있다. 정부가 용산국제업무지구 등 공공 유휴부지 10여곳과 노후청사 34개소 위치 및 착공 일정을 공개하자 인근 민간 유휴부지까지 개발 동력이 생길 것이라는 판단에서다. 지난해까지 악성 프로젝트파이낸싱(PF) 정리에 묶여 있던 업계가 올해를 기점으로 규모 검토와 사업성 분석에 나서고 있다는 게 현장 분위기다. "규모 검토 이미 시작…PF사태

  • 26.02.0713:56
    다음 주 3492가구 공급 예정…1분기 서울 분양 2002년 이후 최다
    다음 주 3492가구 공급 예정…1분기 서울 분양 2002년 이후 최다

    다음 주에는 전국 2개 단지서 총 3492가구가 공급된다. 7일 부동산R114에 따르면 2월 둘째 주에는 전국 2개 단지 총 3492가구(일반분양 901가구)가 공급된다. 이는 전주 1194가구와 비교할 때 2298가구 늘어난 수치다. 단지별로 인천 남동구 간석동 '포레나더샵인천시청역'과 부산 해운대구 재송동 'e편한세상센텀하이베뉴'에서 청약을 진행한다. 포레나더샵인천시청역은 지하 4층에서 지상 최고 35층, 총 24개동, 전용면적 39∼84

  • 26.01.2411:40
    다음 주 줄어든 물량…전국 3개 단지서 184가구 분양
    다음 주 줄어든 물량…전국 3개 단지서 184가구 분양

    1월 넷째주 분양 시장이 한산한 모습이다. 전국 3개 단지서 총 184가구가 분양에 돌입한다. 24일 부동산R114에 따르면 1월 넷째 주에는 전국 3개 단지 총 184가구(일반분양 156가구)가 공급된다. 이는 전주 3260가구와 비교할 때 3076가구 줄어든 수치다. 다음 주 제주 서귀포시 서홍동 '형남아파트6차', 경기 김포시 양촌읍 '여기가(장애인자립특화형공공임대)' 등에서 청약을 진행한다. 형남아파트6차는 지하 1층∼지상 최고 8층

기획
비대면진료의 미래
  • 26.02.0307:05
    전문가 4인이 말하는 '의료 생태계의 대전환'[비대면진료의 미래⑥]
    전문가 4인이 말하는 '의료 생태계의 대전환'[비대면진료의 미래⑥]

    편집자주병원 진료를 위해 대기실에 긴 줄을 서는 대신 스마트폰 화면 속 의사를 만나는 시대. 비대면진료가 코로나19 팬데믹, 의정 갈등 시기 한시적 허용과 시범사업 등을 거쳐 올 연말 본 시행을 앞두고 있다. 격오지와 취약계층의 의료 공백을 메우는 편리함과 함께 약 배송 금지에 따른 이용 한계, 의약품 오남용 우려 등이 공존하고 있고, 의료계와 플랫폼업계, 환자단체 사이의 시각차 또한 여전히 팽팽하다. 의료산업의 패

  • 26.02.0307:04
    벼랑 끝에 선 '닥터나우 방지법'…플랫폼 규제 해법은?
    벼랑 끝에 선 '닥터나우 방지법'…플랫폼 규제 해법은?

    편집자주병원 진료를 위해 대기실에 긴 줄을 서는 대신 스마트폰 화면 속 의사를 만나는 시대. 비대면진료가 코로나19 팬데믹, 의정 갈등 시기 한시적 허용과 시범사업 등을 거쳐 올 연말 본 시행을 앞두고 있다. 격오지와 취약계층의 의료 공백을 메우는 편리함과 함께 약 배송 금지에 따른 이용 한계, 의약품 오남용 우려 등이 공존하고 있고, 의료계와 플랫폼업계, 환자단체 사이의 시각차 또한 여전히 팽팽하다. 의료산업의 패

  • 26.02.0307:03
    탈모·여드름 치료제만 급증…'처방전 자판기' 막으려면
    탈모·여드름 치료제만 급증…'처방전 자판기' 막으려면

    편집자주병원 진료를 위해 대기실에 긴 줄을 서는 대신 스마트폰 화면 속 의사를 만나는 시대. 비대면진료가 코로나19 팬데믹, 의정 갈등 시기 한시적 허용과 시범사업 등을 거쳐 올 연말 본 시행을 앞두고 있다. 격오지와 취약계층의 의료 공백을 메우는 편리함과 함께 약 배송 금지에 따른 이용 한계, 의약품 오남용 우려 등이 공존하고 있고, 의료계와 플랫폼업계, 환자단체 사이의 시각차 또한 여전히 팽팽하다. 의료산업의 패

  • 26.02.0307:02
    "집에서 진료받고 약 배송은 불가?"…'반쪽짜리' 제도
    "집에서 진료받고 약 배송은 불가?"…'반쪽짜리' 제도

    편집자주병원 진료를 위해 대기실에 긴 줄을 서는 대신 스마트폰 화면 속 의사를 만나는 시대. 비대면진료가 코로나19 팬데믹, 의정 갈등 시기 한시적 허용과 시범사업 등을 거쳐 올 연말 본 시행을 앞두고 있다. 격오지와 취약계층의 의료 공백을 메우는 편리함과 함께 약 배송 금지에 따른 이용 한계, 의약품 오남용 우려 등이 공존하고 있고, 의료계와 플랫폼업계, 환자단체 사이의 시각차 또한 여전히 팽팽하다. 의료산업의 패

  • 26.02.0307:01
    "환자 편의 높이되 더 안전하게"…하위법령 논의 착수
    "환자 편의 높이되 더 안전하게"…하위법령 논의 착수

    편집자주병원 진료를 위해 대기실에 긴 줄을 서는 대신 스마트폰 화면 속 의사를 만나는 시대. 비대면진료가 코로나19 팬데믹, 의정 갈등 시기 한시적 허용과 시범사업 등을 거쳐 올 연말 본 시행을 앞두고 있다. 격오지와 취약계층의 의료 공백을 메우는 편리함과 함께 약 배송 금지에 따른 이용 한계, 의약품 오남용 우려 등이 공존하고 있고, 의료계와 플랫폼업계, 환자단체 사이의 시각차 또한 여전히 팽팽하다. 의료산업의 패

기획
소종섭의 시사쇼
  • 26.02.0511:23
    박원석 "전한길, 이석기보다 훨씬 더 위험"
    박원석 "전한길, 이석기보다 훨씬 더 위험"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금·오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 박원석 전 국회의원(2월4일)※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 소종섭 : 여러분 안녕하십니까. 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 오늘은 박원석 전 의원과 함께 여러 가지 이슈들 짚어보도록 하겠습니다. 박원석 : 네, 안녕하십니까. 소종섭 : 오늘 장

  • 26.02.0314:25
    장성철 "한동훈의 알파와 오메가는 배지"
    장성철 "한동훈의 알파와 오메가는 배지"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD■ 출연 : 장성철 공론센터 소장(2월 2일)※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 소종섭 : 여러분 안녕하십니까. 장성철 공론센터 소장과 함께 여러 가지 이슈들 짚어보도록 하겠습니다. 이재명 대통령 SNS 정치, 지난주 토요일부터 오늘 오전까지 9개를 올렸습니다.

  • 26.01.2907:47
    정청래 비판한 김민석, 치열한 두 사람의 '장군멍군'
    정청래 비판한 김민석, 치열한 두 사람의 '장군멍군'

    김민석 국무총리와 정청래 더불어민주당 대표가 '장군멍군'을 하고 있다. 보이지 않는 힘겨루기가 한창이다. 올 8월 전당대회를 향한 움직임이다. '8월 전대'는 누가 당 대표가 되느냐를 넘어 여권의 권력 지형을 가르는 의미가 있다. 정 대표가 연임에 성공한다면 그의 정치적 힘은 지금보다 더 커진다. 여권 내 위상이 올라가는 것도 당연하다. 2028년 국회의원 선거의 공천권을 쥐기 때문이다. 김민석 국무총리가 대표가 된다면

  • 26.01.2811:24
    이언주 "합당은 선거에 악재, 정 대표 행동 용서받기 어려워"
    이언주 "합당은 선거에 악재, 정 대표 행동 용서받기 어려워"

    여당인 더불어민주당 내 긴장감이 높아가는 흐름이다. '명청대전'이라는 말이 나오더니 최근에는 최고위원회에서 직접 언쟁을 주고받았다. 일부 최고위원들이 회의에 불참하는 일도 벌어졌다. 8월 전당대회를 앞둔 세력 격돌이 서서히 본격화하는 모양새다. 이언주 더불어민주당 수석최고위원은 그 한가운데 있다. 최근 이 수석최고위원과 두 차례 인터뷰했다. 지난 21일 '소종섭의 시사쇼'에 출연해 1시간 인터뷰했고, 27일엔 전화

  • 26.01.2611:31
    윤희석 "오세훈 프레임 바꿔야", 서용주 "정원오 재료 좋아"
    윤희석 "오세훈 프레임 바꿔야", 서용주 "정원오 재료 좋아"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD■ 출연 : 서용주 맥정치사회연구소장, 윤희석 전 국민의힘 대변인(1월 22일)※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 서용주 맥 정치사회연구소장님과 윤희석 전 국민의힘 대변인, 두 분 모시고 최근 여

이시각 랭킹 뉴스

23:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기