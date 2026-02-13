국가유산청, 7년 연속 정보공개평가 '최우수'…행정 투명성 입증

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

행안부 주관 평가서 94.99점 획득

청구처리 등 여덟 지표서 만점

국가유산청은 행정안전부가 주관한 '2025년 정보공개종합평가'에서 최우수 기관으로 선정됐다고 12일 밝혔다. 제도 도입 첫해인 2019년부터 7년 연속 최고 등급을 유지하는 대기록을 세웠다.

이번 평가는 중앙행정기관, 지방자치단체, 공공기관 등 기관 561곳을 대상으로 진행됐다. 국가유산청은 마흔아홉 중앙행정기관 중 상위 열 곳에 이름을 올리며 정보공개 운영 수준의 탁월함을 증명했다.

점수는 중앙행정기관 평균인 89.48점보다 5.51점 많은 94.99점이다. 특히 정보공개 청구처리 분야의 전 지표에서 만점을 받았다. 전체 열두 세부 지표 중 여덟 항목에서 만점을 기록하며 국민의 알권리 보장에 앞장섰다고 평가받았다.





국가유산청 관계자는 "수요자 중심의 정보공개 서비스를 확대해 국민이 신뢰하는 투명한 행정을 구현하겠다"고 말했다.





이종길 기자 leemean@asiae.co.kr

