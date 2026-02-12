女컬링, 예선 첫 경기 미국에 4-8 패…후반에만 3차례 스틸 허용

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

2026 밀라노·코르티나 동계올림픽 메달에 도전하는 여자 컬링 대표팀이 예선 첫 경기에서 미국에 4-8로 패했다.

스킵 김은지, 서드 김민지, 세컨드 김수지, 리드 설예은, 핍스 설예지로 구성된 대표팀은 12일(한국시간) 이탈리아 코르티나담페초의 코르티나 컬링 올림픽 스타디움에서 열린 여자 컬링 미국과 1차전에서 먼저 득점했으나 후반에만 세 차례 스틸을 허용하며 역전패했다.

컬링 여자 대표팀이 12일(한국시간) 이탈리아 코르티나담페초의 코르티나 컬링 올림픽 스타디움에서 미국을 상대로 예선 첫 경기를 하고 있다. [사진 제공= AP연합뉴스]

한국은 1엔드를 0-0으로 마친 뒤 후공을 잡은 2엔드에서 먼저 1점을 얻었다. 3엔드에서는 스틸에 성공하며 1점을 추가, 2-0으로 앞섰다.

4엔드에서 2실점 하며 동점을 내준 뒤 후공을 잡은 5엔드에서 득점에 실패하며 분위기를 내주고 말았다. 후공이 이어진 6엔드에서는 되려 1점을 스틸당하며 역전을 허용했다. 7엔드에서도 유리한 후공을 잡았으나 연속 스틸을 허용하며 2-5로 끌려갔다. 8엔드에서 반격하며 2점을 만회했으나 9엔드에서 1실점 하며 4-6 상황에서 마지막 10엔드를 맞았다.

10엔드에서 유리한 후공인만큼 동점 내지 역전을 노릴 수 있었으나 이번에도 되려 스틸을 당하며 2실점하고 말았다.





한국은 13일 오전 개최국 이탈리아와 예선 2차전을 치른다.





박병희 기자 nut@asiae.co.kr

