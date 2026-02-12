[내일날씨]낮 최고 16도…봄날씨 속 경기·강원 '빗방울'

금요일인 13일엔 낮 기온이 16도까지 오르는 등 봄 날씨가 이어지는 가운데, 경기·강원에는 빗방울이 떨어지거나 눈이 오는 곳이 있겠다.
12일 기상청에 따르면 13일 오전 최저기온은 -6∼4도, 낮 최고기온은 8∼16도로 평년과 비슷하거나 조금 높을 전망이다.
주요 도시의 예상 최저·최고기온은 서울 1도와 11도, 인천 2도와 9도, 수원 -1도와 12도, 강릉 4도와 15도, 대전 -2도와 13도, 세종 -2도와 12도, 광주 -1도와 13도, 대구 -3도와 15도, 울산 -2도와 16도, 부산 4도와 14도, 제주 5도와 15도 등이다.
아울러 경기북동부, 강원북부내륙·산지에는 0.1㎜ 미만의 빗방울이 떨어지거나, 0.1㎝ 미만의 눈이 내리는 곳이 있겠다
미세먼지는 수도권·강원영서·충청권·광주·전북·영남권은 '나쁨', 그 밖의 권역은 '보통'으로 예상된다. 강원영동과 전남은 밤에 미세먼지 농도가 증가해 '나쁨' 수준이 될 것으로 보인다.
유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr
