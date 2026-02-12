광주 정체성 담아낸 광천터미널 복합화 사업…지역 경제 활성화 기대

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

광천터미널 복합화사업 세부계획 공개

광주 지형 닮은 '조감도' 주상절리 모티브

새 백화점 650석 규모 공연장 건립

이용자 친화 터미널 등 공익성도 담아

광주신세계 조감도. 광주신세계 제공

AD

㈜광주신세계가 광천동에 선보일 터미널 복합화 사업의 조감도가 공개되면서 시민들의 관심이 높아지고 있다. 특히 광주의 정체성을 담기 위해 지형적 특성과 주상절리 등을 모티브로 했다는 사실이 알려지면서 화제다.

지난 5일 광주광역시청에서 '광천터미널 복합화사업 투자양해각서 체결식'이 열렸다.

이날 광주신세계는 광천터미널 부지에 2033년까지 준공할 35층 규모의 버스터미널 빌딩과 44층 규모의 복합시설, 백화점 신관 조감도를 공개했다.

광천터미널 복합화사업은 세계적인 도시계획 디자인 전문기업인 네덜란드의 '아카디스'(Arcadis)사가 맡았다.

아카디스는 전 세계 30여개 나라에서 사업을 운영 중인 세계적인 디자인 전문기업으로, 광천터미널을 광주를 넘어 한국을 대표하는 랜드마크로 조성하고자 심혈을 기울였다.

아카디스는 개인과 공동체가 함께 어우러져 살아갈 공간을 만들어 삶의 질을 높이는 것을 목표로 디자인 작업을 진행했다. 이를 위해 광주라는 도시가 가진 독특한 분위기와 무등산이라는 지형적 특징에서 영감을 받아 디자인 작업에 나섰다.

그 결과 무등산에서 시작해 분지를 형성하고 있는 광주 도심, 여기에 서남해안으로 연결되는 지형적 특성을 참고해서 광천터미널의 스카이라인으로 표현하고자 했다.

세부 건물에도 광주의 정체성을 담고자 힘썼다. 무등산 주상절리를 모티브로 한 신관이 대표적이다.

광천터미널에 새로 지어질 백화점의 모티브가 된 무등산 주상절리는 산 정상 부근에 발달한 기둥 모양의 암석 지형으로, 대한민국 천연기념물 제465호로 지정된 대표적인 지질유산이다. 주상절리는 지질학적 가치뿐만 아니라 수려한 경관을 자랑해 전국민이 꼭 한 번은 가보고 싶어하는 곳이다.

광주신세계와 아카디스는 광주를 대표하는 우뚝 솟은 무등산처럼 새롭게 만들어지는 백화점도 그러한 장소가 되기를 바라는 의지를 담아 광천터미널 복합화 사업을 진행하고 있다.

이번 복합화 사업에는 무등산 주상절리를 모티브로 한 백화점 외에도 하이엔드 컨퍼런스 시설을 갖춘 상업복합 시설도 조성될 계획이다.





AD

이와 함께 이용자 편의성을 고려한 터미널과 650석 규모로 클래식과 뮤지컬 등이 열릴 공연장 등을 통해 도시 이용 인구 3,000만 시대 실현과 지역경제 활성화에 기여할 것으로 기대된다.





호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>