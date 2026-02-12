연천군, 'DMZ 헴프 산업화 위한 노지 스마트농업 육성지구 지정' 건의

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

농식품부 장관에 건의

경기 연천군은 12일 오전 농림축산식품부 장관이 연천군 청산면 푸르내마을을 방문한 자리에서 DMZ 민간인통제보호구역을 활용한 헴프 대량 재배 및 산업화를 위한 '노지 스마트 농업 육성지구' 지정을 공식 건의했다.

김덕현 연천군수가 12일 농림축산식품부 장관이 연천군 청산면 푸르내마을을 방문한 자리에서 DMZ 민간인통제보호구역을 활용한 헴프 대량 재배 및 산업화를 위한 '노지 스마트 농업 육성지구' 지정을 공식 건의하고 있다. 연천군 제공

이날 방문에서 연천군수는 "연천군은 지난해 12월 농림축산식품부의 그린바이오 산업 육성지구로 지정된 이후, 이를 구체화하고 확장하기 위한 후속 사업이 절실한 상황"이라며, "헴프 산업은 농업과 바이오·식품 산업을 연계할 수 있는 핵심 분야로, 연천군의 지역 여건과 DMZ 인접 특성을 가장 효과적으로 활용할 수 있는 전략 산업"이라고 강조했다.

연천군이 제안한 이번 사업은 농민이 DMZ 민간인통제보호구역을 활용해 헴프를 대규모로 재배하고, 이를 지역 내 가공·연구·산업화 단계까지 연계하는 것이 핵심이다. 특히 노지 스마트 농업 기술을 접목한 컨소시엄을 구성해 생산성과 안정성을 높이고, 지역 산업과의 연계를 통해 지속 가능한 농업·산업 생태계 조성을 목표로 하고 있다.

군은 이번 육성지구 지정이 실현될 경우 ▲농가 소득 증대 ▲지역 일자리 창출 ▲그린바이오 및 식품 산업 기반 강화 ▲접경지역 특화 산업 모델 구축 등 다양한 파급 효과가 있을 것으로 기대하고 있다.





연천군 관계자는 "이번 건의는 단순한 농업 지원을 넘어, 접경지역의 공간적 특성과 국가 정책 방향을 결합한 전략적 제안"이라며 "농림축산식품부와 지속적으로 협의해 육성지구 지정이 이뤄질 수 있도록 적극 노력하겠다"고 밝혔다.





연천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

