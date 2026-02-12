을지대학교, 제58회 학위수여식 개최…1246명 학위 수여

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

을지대학교(총장 홍성희)는 12일 성남캠퍼스 지천관에서 '제58회 학위수여식'을 개최하고 대학 및 대학원 졸업생들의 새로운 출발을 축하했다.

을지대학교가 12일 제58회 학위수여식을 개최하고 있다. 을지대학교 제공

AD

이날 학위수여식에는 박준영 을지재단 회장과 홍성희 을지대학교 총장을 비롯해 박준숙 범석학술장학재단 이사장, 신춘식 을지대학교 총동문회장, 을지부대 관계자, 교직원, 졸업생과 학부모 등이 참석한 가운데 ▲학사보고 ▲학위증서 수여 ▲우수 졸업생 시상 ▲인사말 ▲송사 및 답사 순으로 진행됐다.

이번 학위수여식에서는 학사 1097명, 석사 118명, 박사 31명 등 총 1246명이 학위를 수여받았다. 또한 학업 성취도와 봉사활동 등에서 우수한 성과를 거둔 졸업생들에게는 학업최우수상, 공로상, 을지스타상 등이 수여됐다.

박준영 을지재단 회장은 "졸업생 여러분이 앞으로 만나는 사람들은 지금보다 더 건강하고 더 행복한 삶을 살기 위해 여러분의 힘을 빌리게 될 것"이라며 "성직자와 같은 자부심을 갖고 사회에 진출해달라"고 강조했다.

홍성희 을지대학교 총장은 "을지대학교에서 배운 '인간사랑·생명존중'의 가치를 바탕으로 각자의 자리에서 사회에 기여하는 인재로 성장하길 바란다"며 "졸업은 끝이 아닌 새로운 시작으로, 을지인의 이름으로 세상에 긍정적인 변화를 만들어가길 기대한다"고 말했다.





AD

한편 을지대학교는 보건·의료 특성화 대학으로 현장 중심 교육과 산학협력, 글로벌 역량 강화를 통해 전문성과 인성을 겸비한 인재 양성에 힘써오고 있으며, 졸업생들은 의료·보건·바이오·헬스케어 분야를 비롯한 다양한 영역에서 활발히 활동하고 있다.





성남=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>