광주시, 아이바른성장센터 조성·운영 연구용역 최종 보고회 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경기 광주시는 12일 시청 이음홀에서 '광주시아이바른성장센터 조성 및 운영방안 연구용역' 최종 보고회를 개최했다.

방세환 광주시장이 12일 시청 이음홀에서 '광주시아이바른성장센터 조성 및 운영방안 연구용역' 최종 보고회를 개최하고 있다. 경기 광주시 제공

AD

이번 연구용역은 광주 중앙공원 민간공원조성 특례사업의 하나로 기부채납 예정인 광주시 최초의 어린이 통합 아동전용시설에 대해 안정적인 운영 기반을 마련하고 시민 수요에 맞는 체계적인 관리 전략을 수립하기 위해 추진됐다. 해당 시설은 놀이·체험·상담·문화·역사 기능을 아우르는 복합 공간으로 조성될 예정이다.

최종 보고회에서는 연구용역 전 과정에 대한 종합 결과가 공유됐으며 광주시 아이바른성장센터 기본계획과 운영 방안, 층별 세부 공간 구성과 프로그램 기획안, 운영모형별 조직 구성 및 예산 추계, 개관 준비 단계별 일정과 앞으로 활용 방향 등이 제시됐다.

아울러, 지난 6일 아동·지역복지 분야 전문가 80여 명이 참여한 민관 합동 사전점검에서 제시된 주요 의견을 최종 검토·반영했으며 입주 예정 기관과 아동 보육·돌봄 관계자들도 참석해 시설 운영의 안정성과 전문성 확보 방안에 대해 논의를 이어갔다.

광주시아이바른성장센터는 중앙공원 내 총면적 1만5455.02㎡, 지하 2층~지상 4층 규모로 조성된다. 1층에는 실내 모험 놀이 공간과 영유아 놀이터, 북카페, 실내 휴식 공간이 들어서며, 2층에는 육아종합지원센터 분관과 장난감 대여실, 프로그램실, 상담실, 세미나실, 영유아 체험공간이 마련된다. 3층에는 소공연장과 프로그램실, 개인·집단 상담실, 어린이·사회복지급식관리지원센터가 입주하고, 4층에는 광주 역사·기후생태·문화예술·인공지능 기반 신체활동을 결합한 복합 체험공간과 다목적실, 야외 휴식 공간이 조성될 계획이다.





AD

방세환 시장은 "아이바른성장센터는 '3대가 행복한 맞춤형 복지도시' 광주가 아동 복지를 현장에서 구현하는 상징적 공간"이라며 "모든 아이들이 안전하고 즐겁게 놀며 바르게 성장할 수 있는 아동친화 사례가 될 것"이라고 말했다.





경기 광주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>