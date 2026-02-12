SK, 신재생에너지 사업 통합 추진…KKR과 합작 검토

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

SK그룹이 계열사별로 분산된 신재생에너지 사업을 통합하는 방안을 추진한다.

전남 영광군 백수해안도로에서 바라본 영광풍력발전 단지. 강진형 기자

12일 재계 등에 따르면 SK그룹은 그룹 내 신재생에너지 사업을 통합하고 글로벌 투자사인 콜버그크래비스로버츠(KKR)와 전략적 파트너링을 추진하고 있다. SK그룹과 KKR은 합작법인(JV) 설립을 포함해 SK이노베이션, SK에코플랜트, SK디스커버리 등 3개 사의 신재생에너지 사업(수소 사업 제외)을 통합하는 방안을 검토 중인 것으로 전해진다.

SK그룹의 이런 구상은 투자는 초기 단계에 대규모로 이뤄지고, 회수 기간은 긴 재생에너지 사업 특성을 고려한 것으로 보인다. 실제 해상풍력의 경우 프로젝트가 대형화하면서 자금 부담이 커지는 양상이다. 관련 업계에선 100㎿ 기준 사업비가 약 8700억원에 달하는 것으로 보고 있다. 지역의 민원, 환경영향평가, 공사비 등도 자금 부담을 키우는 요소 중 하나다.





반면 투자금을 회수하는데 소요되는 기간은 통상 4~8년 이상이다. 그런 만큼 전략적투자자(FI)를 통해 초기 재무 부담을 낮추고 사업의 지속가능성을 높이겠다는 것이다.





유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr

