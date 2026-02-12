쿠팡 정보유출 용의자, 성인용품 구매 3000명 협박? 쿠팡 "사실무근"

11일 대정부질문 발언 반박

"금품 목적의 협박 내용 없다"

정부 재발방지 대비책 마련

쿠팡 한 물류센터 모습. 연합뉴스

AD

쿠팡이 최근 대정부질문에서 제기된 '성인용품 구매자 리스트를 활용한 금전 협박설'에 대해 사실이 아니라고 선을 그었다.

쿠팡은 12일 입장문을 내고 "공격자가 성인용품 주문 리스트를 별도로 만들어 금전 협박을 한 사실은 전혀 없다"고 밝혔다. 그러면서 "최근 민관합동조사단의 조사 결과와 공격자가 보낸 이메일 내용 어디에도 금품 목적의 협박 내용은 없다"고 강조했다.

이번 논란은 전날 국회에서 열린 대정부질문에서 시작됐다. 김승원 더불어민주당 의원은 "유출 용의자가 성인용품을 주문한 3000명을 선별해 쿠팡에 정보를 유출하겠다는 협박으로 이득을 취하려 했다"고 지적했다. 김 의원은 범죄 집단이 국민의 주소와 성명, 전화번호를 이용해 쿠팡을 곤란하게 만들려 했다며 범죄 이용에 대한 철저한 대비를 촉구했다.

이에 대해 김민석 국무총리는 "전반적인 유출 규모와 내용이 거의 역대급"이라며 사안의 심각성에 공감했다. 김 총리는 "현재 각 기관이 조사와 수사를 진행 중"이라며 "재발 방지를 위한 각종 대비책을 마련하고 있다"고 설명했다.

미국 하원에서 진행 중인 쿠팡 관련 청문회에 대한 왜곡된 정보 전달 문제도 도마 위에 올랐다. 김 의원은 미국 청문회 문서에 "한국 내 개인정보 유출 규모가 약 3000명에 불과하고 민감하지 않은 정도"라고 적힌 점을 비판했다. 김 총리는 이를 "왜곡된 정보에 의한 미 하원의 문서 작성"이라고 규정하며, 주미한국대사관 등 관련 기관을 통해 사실관계를 바로잡는 작업을 진행 중이라고 답했다.





AD

쿠팡은 "고객들의 소중한 개인정보를 보호하기 위해 최선을 다하겠다"며 "재발 방지를 위한 모든 방안을 강구하겠다"고 약속했다.





이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>