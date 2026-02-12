[속보]'여성 수입' 막말 진도군수, 이번엔 '직권남용' 송치

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

진도항 사용 허가 부당 개입

측근 업체 위해 경쟁사 배제

김희수 진도군수. 전남 진도군 제공

AD

최근 "외국인 여성을 수입하자"는 부적절한 발언으로 물의를 빚은 김희수 전남 진도군수가 이번에는 직권남용 혐의로 검찰에 넘겨졌다.

전남경찰청 반부패·경제범죄수사1대는 12일 진도항 항만시설 사용 허가 과정에서 특정 업체에 부당하게 불이익을 준 혐의(직권남용권리행사방해)로 김 군수를 불구속 송치했다고 밝혔다.

경찰에 따르면 김 군수는 취임 직후인 2022년 10월부터 석산 토석 채취·운반 업체인 A 사에 대해 진도항 항만시설 사용 연장 허가를 내주지 않도록 부당한 영향력을 행사한 혐의를 받는다.

A 사는 지난 2017년부터 진도항 사용 허가를 받아 5차례나 기간을 연장해오며 사업을 영위했으나, 김 군수 취임 이후 돌연 허가가 중단됐다.

이에 A 사는 경쟁 업체인 B 사와 김 군수 간의 유착 의혹을 제기했고, 경찰 수사 결과 혐의점이 드러났다.

경찰은 수사 과정에서 김 군수가 2023년 진도읍에 사택을 지으면서 B 사로부터 조경수와 골재 등 수천만 원 상당의 건설 자재를 받은 정황도 포착했다. 이와 관련해 경찰은 김 군수와 B 사 대표를 각각 알선수뢰와 뇌물공여 혐의로 먼저 검찰에 송치한 상태다.

김 군수 측은 경찰 조사에서 "정당한 행정 절차였다"며 혐의를 전면 부인하고 있는 것으로 알려졌다.





AD

한편 김 군수는 최근 광주·전남 행정통합 관련 토론회에서 "농촌 총각 장가보내기 위해 스리랑카나 베트남 등지에서 젊은 처녀들을 수입해야 한다"는 취지의 발언을 해 여성 단체와 정치권으로부터 거센 비난을 받고 있다.





호남취재본부 민현기 기자 hyunki@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>