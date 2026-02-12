러시아 정부, 텔레그램 이어 왓츠앱도 차단…국가 소유 앱 유도

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

국가 주도 메신저 '막스' 사용 유도

암호화 안 돼 있어 이용자 감시 가능

지난해부터 속도 늦춰…러시아 내부 불만

러시아 정부가 11일(현지시간) 미국 기업 메타의 메신저 서비스 왓츠앱의 자국 내 서비스를 전면 차단했다.

외신 보도 등에 따르면 이날 러시아 당국은 자국 통신·정보기술·매스컴 감독청(로스콤나조르)은 온라인 디렉터리에서 왓츠앱을 삭제했다.

이 온라인 디렉터리는 러시아 당국이 허용한 온라인 서비스의 목록이다. 이에 따라 러시아 인터넷에서는 왓츠앱이 사라지는 것이다. 앞으로 러시아에서 왓츠앱 서비스에 접근하려면 복잡한 우회 조치 없이는 사실상 불가능하다.

러시아 당국은 왓츠앱 대신 국가 주도 메신저 서비스 '막스(MAX)' 사용을 장려하고 있다. 막스는 지난해 6월 러시아가 개발해 출시한 애플리케이션(앱)으로, 왓츠앱과 달리 암호화가 돼 있지 않다. 따라서 사용자에 대한 감시와 추적이 가능하다는 지적이 나오고 있다.

이날 왓츠앱은 "러시아 정부가 국가 소유의 감시 앱으로 사용자들을 유도하기 위해 왓츠앱을 완전히 차단하려 시도했다"며 "1억명이 넘는 사람들을 개인적이고 안전한 통신으로부터 떨어뜨리려는 시도는 후퇴이며 러시아 사람들의 보안이 약화할 수밖에 없다"고 지적했다.

앞서 러시아 당국은 지난해 11월 왓츠앱을 완전히 차단할 수 있다고 경고한 바 있다. 이후 한 달이 지난 같은 해 12월 왓츠앱의 속도가 70~80% 저하된 것으로 알려졌다. 러시아는 왓츠앱 등 해외 메신저 플랫폼이 수사기관과 정보 공유를 거부한다는 이유로 속도 저하 조처를 했다. 이 밖에도 2022년 우크라이나 침공 이후 메타의 페이스북·인스타그램과 유튜브나 엑스(X) 등 미국 기업이 제공하는 사회관계망서비스(SNS)를 제한하고 있다.





러시아는 지난 10일에는 메신저 텔레그램에 대한 제한 조처를 강화했다. 이로 인해 텔레그램의 속도가 저하된 것으로 전해졌다. 텔레그램은 뉴스와 오락 측면에서 왓츠앱보다 러시아 내에서 영향력이 큰 것으로 평가된다. 이에 이번 제한 조치에 대해 러시아 내부에서도 불만의 목소리가 터져 나오고 있다.





김현정 기자 khj27@asiae.co.kr

