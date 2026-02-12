김천상무, 구단주 티켓북 1호 구매·홈경기 관람 문화 확산

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

김천시민이 축구로 하나되는 행복 동참 염원

김천상무프로축구단이 지난 11일 김천시청에서 배낙호 구단주의 티켓 북 1호 구매 행사를 진행했다. 이번 행사는 홈경기 관람 문화 확산을 통해 김천시민들이 축구로 하나 되는 행복에 동참하기를 염원하는 마음으로 진행됐다.

배낙호 구단주는 티켓 북을 직접 구매하며 올 시즌에도 많은 시민과 팬들이 경기장을 찾아 선수단에 힘을 불어넣어 주기를 바란다는 메시지를 전했다. 특히 티켓 북은 합리적인 가격으로 여러 경기를 관람할 수 있어 가족 단위 팬들에게 큰 호응을 얻을 것으로 기대된다.

김천상무프로축구단이 지난11일 김천시청에서 배낙호 구단주의 티켓북 1호 구매 행사를 진행/김천시청 제공

배낙호 구단주는 "김천의 프로축구단으로서 시민 여러분께 축구로 하나 되는 행복을 드리는 김천상무의 홈경기 흥행을 기원한다. 두 시즌 연속 K리그1 3위라는 좋은 성적을 달성한 만큼 올해도 멋진 경기를 펼치기를 바란다"고 했다.

이재하 대표이사는 "구단주께서 티켓 북 1호 구매를 시작해주신 만큼, 더욱 많은 시민 여러분이 경기장을 찾으실 수 있도록 즐거운 홈경기 개최를 위해 최선을 다하겠다"고 화답했다.

김천상무의 2026시즌 티켓 북은 판매가 15만원으로, 1권당 20장의 예매가 가능하다. 이는 정가 대비 약 43% 할인된 가격이다. 티켓 북은 일반석(W, E, N석)만 사용할 수 있다.

티켓 북 구매는 온라인 티켓링크 또는 사무국 방문을 통해 가능하다. 수령 방식은 배송(착불) 또는 사무국 방문 수령 중 선택할 수 있다. 티켓 북은 2026시즌에 한해 사용 가능하며, 시즌 개막 이후 분실 또는 훼손 시 환불이 불가하다. 또한 예매 시 장당 1,000원의 수수료가 발생하며, 예매 당일 취소 시 수수료는 면제되나, 익일 취소 시에는 10%의 수수료가 부과된다.

티켓 북과 관련한 자세한 사항은 티켓링크와 구단 공식 SNS, 홈페이지를 통해 확인할 수 있으며, 티켓링크와 사무국 전화 문의도 가능하다.





한편, 김천상무의 2026시즌 홈 개막전은 2월 28일 포항 스틸러스와의 '하나은행 K리그1 2026' 1R 경기다.





