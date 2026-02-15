설 연휴 초입 교통사고 23% 급증…졸음운전 '빨간불'

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

졸음운전 치사율 2배…컨디션 관리해야

설 명절 연휴 들어 전국 곳곳에서 귀성 차량이 몰리고 있다. 이동량이 급증하는 만큼 교통사고에 대한 대비는 물론, 특히 장거리 운행 중 '졸음운전'에 대한 각별한 주의가 필요하다.

15일 보험개발원에 따르면 최근 3년간(2023~2025년) 설 연휴 전날 일평균 교통사고는 1만3233건으로 평시 대비 23.1% 증가했다. 사고로 인한 경상·중상 피해자 수도 평상시보다 각각 33.3%(1492명), 34.0%(98명) 늘어났다. 연휴 초입, 이동이 집중되는 시점에 사고 위험이 더 커진다는 의미다.

연휴 기간에는 장거리 운전과 극심한 정체가 반복된다. 운전자는 가다 서기를 되풀이하며 피로가 누적돼 순간적인 졸음으로 이어질 가능성이 높다. 문제는 졸음운전 사고의 치명성이다. 졸음운전으로 인한 교통사고 치사율은 100건당 2.7명이다. 전체 교통사고 평균 치사율인 1.4명의 갑절이다. 제동이나 회피 없이 충돌하는 경우가 많아 피해가 더욱 커진다.

졸음운전과 맞물려서 안전의무 불이행, 중앙선 침범, 신호위반, 안전거리 미확보 등 중대 위반 행위까지 발생한다. 특히 졸음운전 사고 가운데 중앙선 침범 비율은 전체 사고 평균보다 약 3배 높다. 잠깐 방심했다가 정면충돌 사고로 이어질 수 있다는 뜻이다.





졸음운전을 예방하려면 운전자가 컨디션 관리에 만전을 기해야 한다. 피로가 누적된 상태에서 장거리 운전에 나서면 정체 구간이 이어지는 명절 고속도로에서 졸음을 이겨내기 어렵다. 충분한 수면과 영양 섭취가 기본이다. 출발 전 가벼운 스트레칭이나 몸풀기도 도움이 된다. 장시간 운전이 불가피하다면 운전자를 교대해 부담을 분산하는 것도 방법이 될 수 있다.





오지은 기자 joy@asiae.co.kr

