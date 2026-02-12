금산군, 올해 역대 최대 규모 '신규공무원' 100명 채용

통합돌봄, 공공건축 등 신규 행정수요 종합 반영

금산군청 전경

금산군이 올해 지방공무원 채용을 역대 최대 규모인 신규 100명을 채용한다.

이번 신규 채용의 주요 직렬은 일반행정 30명, 사회복지 18명, 시설 11명, 간호 11명 순이며, 이들 4개 직렬에서만 총 70명을 채용함으로써 주민 생활과 밀접한 분야에 더 집중한다.

이 밖에도 세무·전산·보건·환경·농업·녹지·공업·방재안전 등 직렬에서 30명을 채용한다.

또한, 사회적 배려 대상자의 공직 진출 기회 확대를 위해 장애인·저소득층 구분모집을 일부 직렬에서 운영한다.

시험은 연간 계획에 따라 총 3회 시행된다. 원서 접수는 제1회 오는 23~26일, 제2회 3월 23~27일, 제 3회 7월 20~24일이며 필기시험은 제1회 3월 14일, 제2회 6월 20일, 제 3회 10월 31일에 각각 진행된다.

응시원서는 지방자치단체 인터넷 원서접수센터에서 접수하며 직렬별 시험과목·응시 자격 등 세부 사항은 임용시험 공고문에서 확인할 수 있다.





군 관계자는 "예상 결원을 비롯해 통합돌봄 시행, 공공건축 활성화 등 신규 행정수요를 종합적으로 반영해 채용 규모를 확정했다"며 "사회복지·시설·간호 등 현장 중심 직렬의 인력 확충에도 중점을 뒀다"고 말했다.





충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr

