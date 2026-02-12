금산군, 올해 역대 최대 규모 '신규공무원' 100명 채용

통합돌봄, 공공건축 등 신규 행정수요 종합 반영
금산군이 올해 지방공무원 채용을 역대 최대 규모인 신규 100명을 채용한다.
이번 신규 채용의 주요 직렬은 일반행정 30명, 사회복지 18명, 시설 11명, 간호 11명 순이며, 이들 4개 직렬에서만 총 70명을 채용함으로써 주민 생활과 밀접한 분야에 더 집중한다.
이 밖에도 세무·전산·보건·환경·농업·녹지·공업·방재안전 등 직렬에서 30명을 채용한다.
또한, 사회적 배려 대상자의 공직 진출 기회 확대를 위해 장애인·저소득층 구분모집을 일부 직렬에서 운영한다.
시험은 연간 계획에 따라 총 3회 시행된다. 원서 접수는 제1회 오는 23~26일, 제2회 3월 23~27일, 제 3회 7월 20~24일이며 필기시험은 제1회 3월 14일, 제2회 6월 20일, 제 3회 10월 31일에 각각 진행된다.
응시원서는 지방자치단체 인터넷 원서접수센터에서 접수하며 직렬별 시험과목·응시 자격 등 세부 사항은 임용시험 공고문에서 확인할 수 있다.
군 관계자는 "예상 결원을 비롯해 통합돌봄 시행, 공공건축 활성화 등 신규 행정수요를 종합적으로 반영해 채용 규모를 확정했다"며 "사회복지·시설·간호 등 현장 중심 직렬의 인력 확충에도 중점을 뒀다"고 말했다.
충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr
