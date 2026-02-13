본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

'단맛'에 중독된 대한민국…국민건강 위해 '설탕 부담금' 도입할까

조인경기자

입력2026.02.13 07:53

수정2026.02.13 07:54

시계아이콘02분 00초 소요
언어변환 뉴스듣기

소아청소년 비만 10년 새 2배…주범은 '가당음료'
李 대통령, "부담금 거둬 공공의료 강화" 제안
물가상승 우려 속 연간 2200억원 기대

대한민국이 전례 없는 '비만과 당뇨의 역습'을 맞고 있다. 대한예방의학회와 대한비만학회가 발표한 자료에 따르면, 국내 소아청소년 비만 유병률은 2014년 10.0%에서 2021년 19.3%로 불과 10년도 되지 않아 2배 가까이 폭증했다. 성인 당뇨 환자 역시 6000만명을 넘어서며 우리사회 전반의 건강지표에 빨간불이 켜졌다.


'단맛'에 중독된 대한민국…국민건강 위해 '설탕 부담금' 도입할까
AD

지난 5일 '대한예방의학회 설탕 부담금 도입 관련 정책 토론회'를 비롯해 10일 '설탕부담금 도입의 필요성과 쟁점 긴급 토론회(김선민 조국혁신당 의원 주최), 12일 '설탕 과다사용부담금 국회토론회(정태호 더불어민주당 의원 주최)'에서 나온 당 과잉 섭취에 따른 건강 위험성과 이를 해소하기 위한 방안으로 제시된 '설탕부담금'의 기대 효과에 대한 전문가들의 의견을 정리했다.


13일 질병관리청에 따르면, 2023년 국민건강영양조사 결과 우리국민 6명 중 1명(16.9%)이 당 과잉 섭취 상태인 것으로 나타났다. 특히 미래 세대인 1~9세 어린이의 경우 26.7%가 당을 과도하게 섭취하고 있어 전 연령대 중 가장 심각한 수준을 보였다.


이러한 현상의 주범으로는 '가당음료'가 지목된다. 당 과잉 섭취자는 그렇지 않은 사람보다 음료류를 통한 당 섭취가 3배 이상(30.4g) 더 많은 것으로 조사됐다. 박은철 연세대 보건정책·관리연구소 교수는 "가당음료는 인체에 빠르게 흡수돼 혈당을 높이고 포만감 없이 열량만 채워 체중 증가와 비만에 영향을 준다"고 했고, 김현창 연세의대 예방의학과 교수는 "미국 연구에서 가당음료가 미국인의 체중 증가에 최소 20% 이상 기여한 것으로 분석됐다"고 경고했다.


앞서 이재명 대통령은 지난달 28일 사회관계망서비스(X)를 통해 설탕부담금 도입 논의를 제안하며 이를 '세금(Tax)'이 아닌 '부담금(Levy)'으로 규정했다. 또 징수된 재원을 지역·필수·공공의료 강화에 재투자하겠다는 의지도 밝혔다. 당을 팔아 발생한 사회적 비용을 당으로 인해 고통받는 환자와 미래 세대의 건강을 위해 되돌려주겠다는 것이다.


'단맛'에 중독된 대한민국…국민건강 위해 '설탕 부담금' 도입할까

의료계는 즉각 환영의 뜻을 비쳤다. 이미 세계보건기구(WHO)가 2016년부터 20% 세율의 '설탕세' 도입을 권고해온 만큼 우리나라도 더 이상 늦출 수 없다는 입장이다. 특히 소아청소년 비만 유병률이 폭증하는 상황에서 '가격 인상'을 통한 강력한 개입이 필요하다는 목소리가 높다.


전문가들이 제안하는 모델은 영국의 '가당음료산업 부담금' 방식이다. 설탕 자체에 세금을 매기기보다 건강상 위해도가 높은 음료를 타겟으로 삼는 것이다. 박 교수는 "설탕 함유량에 따라 세금을 차등 부과하자"며 음료 100㎖당 설탕 함량 5g 미만은 면제하고, 5~8g은 리터당 225원을, 8g 이상은 300원을 부과하는 방안을 제시했다.


이 방식이 도입될 경우 연간 약 2200억원의 재원이 마련될 것으로 추산된다. 박 교수는 이를 저소득층 아동의 건강식품 바우처 지원, 학교급식 질 개선, 아동청소년 비만 예방 및 관리 프로그램 지원 등에 사용하자고도 제언했다.


정혜은 보건복지부 건강증진과장 역시 "가당음료 부담금은 국민 건강에 위해가 되는 품목에 비용을 부담시켜 건강 친화적인 환경을 조성하는 것이 핵심"이라며 "확보된 재원을 저소득층 아동의 건강 바우처나 체육시설 확충에 쓴다면 오히려 건강 형평성을 높이는 효과를 거둘 수 있다"고 말했다.


"비만은 개인 의지 아닌 사회구조적 질병"

물론 반론도 만만치 않다. 산업계와 일부 시민단체는 이런 부담금이 결국 소비자가격 인상으로 이어져 서민들의 장바구니 물가를 자극하는 '슈거플레이션(Sugarflation)'을 초래할 것이라고 우려한다. 또 '제로 슈거' 제품으로 소비가 옮겨가는 풍선 효과나 영세 자영업자의 매출 타격 등도 문제가 될 수 있다.


윤영호 서울대 의대 교수(서울대 건강문화사업단 단장)는 "첨가당은 비만, 당뇨, 만성질환을 유발하고 과다 섭취는 치매와 우울증에 영향을 미친다"며 "영국에선 2015년 설탕부담금 시행을 예고하자 기업들이 설탕 사용을 줄이는 효과가 있었고, 이후 소비자 매출은 33%, 설탕 함유량은 47%가 줄면서 당뇨와 관련된 각종 대사장애나 만성질환 등이 감소하는 효과까지 증명됐다"고 말했다.


전문가들은 비만을 개인의 선택이나 의지 부족으로 치부하던 기존 시각에서 벗어나야 한다고 입을 모은다. 설탕부담금은 단순히 세금을 늘리는 정책이 아니라 우리 사회가 미래 세대의 건강을 위해 지불해야 할 '안전 투자'의 성격이 짙다는 것이다.


지금 뜨는 뉴스

AD

김현창 교수는 "설탕부담금이 유일하거나 최선의 대책은 아니지만 실제 시행 가능한 공중보건 정책 수단"이라며 "가당음료가 건강에 해를 끼친다는 근거가 이미 충분한 상황에서 미래 세대의 건강과 비만 예방을 위한 정책적 개입이 필요하다"고 강조했다.




조인경 기자 ikjo@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

이슈
부동산AtoZ
  • 26.02.1211:20
    양천구 33평 24억 아파트 21억까지 떨어져…매물 풀리고 호가 하락
    양천구 33평 24억 아파트 21억까지 떨어져…매물 풀리고 호가 하락

    "인근 신축 아파트 33평(전용면적 84㎡)이 전에는 24억원에 호가가 형성됐어요. 그런데 양도세 중과 발표가 나오고 21억5000만원에 매물이 나왔고 이젠 21억원에라도 팔겠다고 하네요."(서울 양천구 신정동 A공인) 정부의 다주택자 양도세 중과 방침이 확정된 이후 시장에선 체감할 만큼 다주택자 매물이 풀리고 있다. 수억원씩 호가를 낮춰 내놓거나 세입자가 있어 당장 정리하기 어려운 경우엔 위로금 명목의 웃돈을 주고 매각하

  • 26.02.1211:00
    2월 주택사업자 경기 전망 대폭 개선…"수도권 중심 가격 상승 기대"
    2월 주택사업자 경기 전망 대폭 개선…"수도권 중심 가격 상승 기대"

    서울을 비롯한 수도권의 주택 매매 가격 상승세가 이어지면서 주택사업자들의 경기 전망이 큰 폭으로 개선됐다. 주택산업연구원은 주택사업자를 대상으로 설문조사한 결과, 2월 주택사업경기전망지수는 전월 대비 15.3포인트 상승한 95.8로 집계됐다고 12일 밝혔다. 수도권의 경우 11.9포인트 올라 107.3으로, 비수도권은 16.0포인트 상승한 93.3으로 전망됐다. 해당 지수가 기준선인 100을 넘으면 주택사업 경기가 좋아질 것으로

  • 26.02.1107:00
    "국가가 부동산 개발 판 깔았다"…1·29 대책에 업계 '새 사업 검토'
    "국가가 부동산 개발 판 깔았다"…1·29 대책에 업계 '새 사업 검토'

    정부의 1·29 도심 주택공급 대책에 부동산개발업계가 새 사업 검토로 들썩이고 있다. 정부가 용산국제업무지구 등 공공 유휴부지 10여곳과 노후청사 34개소 위치 및 착공 일정을 공개하자 인근 민간 유휴부지까지 개발 동력이 생길 것이라는 판단에서다. 지난해까지 악성 프로젝트파이낸싱(PF) 정리에 묶여 있던 업계가 올해를 기점으로 규모 검토와 사업성 분석에 나서고 있다는 게 현장 분위기다. "규모 검토 이미 시작…PF사태

  • 26.02.0713:56
    다음 주 3492가구 공급 예정…1분기 서울 분양 2002년 이후 최다
    다음 주 3492가구 공급 예정…1분기 서울 분양 2002년 이후 최다

    다음 주에는 전국 2개 단지서 총 3492가구가 공급된다. 7일 부동산R114에 따르면 2월 둘째 주에는 전국 2개 단지 총 3492가구(일반분양 901가구)가 공급된다. 이는 전주 1194가구와 비교할 때 2298가구 늘어난 수치다. 단지별로 인천 남동구 간석동 '포레나더샵인천시청역'과 부산 해운대구 재송동 'e편한세상센텀하이베뉴'에서 청약을 진행한다. 포레나더샵인천시청역은 지하 4층에서 지상 최고 35층, 총 24개동, 전용면적 39∼84

  • 26.01.2411:40
    다음 주 줄어든 물량…전국 3개 단지서 184가구 분양
    다음 주 줄어든 물량…전국 3개 단지서 184가구 분양

    1월 넷째주 분양 시장이 한산한 모습이다. 전국 3개 단지서 총 184가구가 분양에 돌입한다. 24일 부동산R114에 따르면 1월 넷째 주에는 전국 3개 단지 총 184가구(일반분양 156가구)가 공급된다. 이는 전주 3260가구와 비교할 때 3076가구 줄어든 수치다. 다음 주 제주 서귀포시 서홍동 '형남아파트6차', 경기 김포시 양촌읍 '여기가(장애인자립특화형공공임대)' 등에서 청약을 진행한다. 형남아파트6차는 지하 1층∼지상 최고 8층

기획
비대면진료의 미래
  • 26.02.0307:05
    전문가 4인이 말하는 '의료 생태계의 대전환'[비대면진료의 미래⑥]
    전문가 4인이 말하는 '의료 생태계의 대전환'[비대면진료의 미래⑥]

    편집자주병원 진료를 위해 대기실에 긴 줄을 서는 대신 스마트폰 화면 속 의사를 만나는 시대. 비대면진료가 코로나19 팬데믹, 의정 갈등 시기 한시적 허용과 시범사업 등을 거쳐 올 연말 본 시행을 앞두고 있다. 격오지와 취약계층의 의료 공백을 메우는 편리함과 함께 약 배송 금지에 따른 이용 한계, 의약품 오남용 우려 등이 공존하고 있고, 의료계와 플랫폼업계, 환자단체 사이의 시각차 또한 여전히 팽팽하다. 의료산업의 패

  • 26.02.0307:04
    벼랑 끝에 선 '닥터나우 방지법'…플랫폼 규제 해법은?
    벼랑 끝에 선 '닥터나우 방지법'…플랫폼 규제 해법은?

    편집자주병원 진료를 위해 대기실에 긴 줄을 서는 대신 스마트폰 화면 속 의사를 만나는 시대. 비대면진료가 코로나19 팬데믹, 의정 갈등 시기 한시적 허용과 시범사업 등을 거쳐 올 연말 본 시행을 앞두고 있다. 격오지와 취약계층의 의료 공백을 메우는 편리함과 함께 약 배송 금지에 따른 이용 한계, 의약품 오남용 우려 등이 공존하고 있고, 의료계와 플랫폼업계, 환자단체 사이의 시각차 또한 여전히 팽팽하다. 의료산업의 패

  • 26.02.0307:03
    탈모·여드름 치료제만 급증…'처방전 자판기' 막으려면
    탈모·여드름 치료제만 급증…'처방전 자판기' 막으려면

    편집자주병원 진료를 위해 대기실에 긴 줄을 서는 대신 스마트폰 화면 속 의사를 만나는 시대. 비대면진료가 코로나19 팬데믹, 의정 갈등 시기 한시적 허용과 시범사업 등을 거쳐 올 연말 본 시행을 앞두고 있다. 격오지와 취약계층의 의료 공백을 메우는 편리함과 함께 약 배송 금지에 따른 이용 한계, 의약품 오남용 우려 등이 공존하고 있고, 의료계와 플랫폼업계, 환자단체 사이의 시각차 또한 여전히 팽팽하다. 의료산업의 패

  • 26.02.0307:02
    "집에서 진료받고 약 배송은 불가?"…'반쪽짜리' 제도
    "집에서 진료받고 약 배송은 불가?"…'반쪽짜리' 제도

    편집자주병원 진료를 위해 대기실에 긴 줄을 서는 대신 스마트폰 화면 속 의사를 만나는 시대. 비대면진료가 코로나19 팬데믹, 의정 갈등 시기 한시적 허용과 시범사업 등을 거쳐 올 연말 본 시행을 앞두고 있다. 격오지와 취약계층의 의료 공백을 메우는 편리함과 함께 약 배송 금지에 따른 이용 한계, 의약품 오남용 우려 등이 공존하고 있고, 의료계와 플랫폼업계, 환자단체 사이의 시각차 또한 여전히 팽팽하다. 의료산업의 패

  • 26.02.0307:01
    "환자 편의 높이되 더 안전하게"…하위법령 논의 착수
    "환자 편의 높이되 더 안전하게"…하위법령 논의 착수

    편집자주병원 진료를 위해 대기실에 긴 줄을 서는 대신 스마트폰 화면 속 의사를 만나는 시대. 비대면진료가 코로나19 팬데믹, 의정 갈등 시기 한시적 허용과 시범사업 등을 거쳐 올 연말 본 시행을 앞두고 있다. 격오지와 취약계층의 의료 공백을 메우는 편리함과 함께 약 배송 금지에 따른 이용 한계, 의약품 오남용 우려 등이 공존하고 있고, 의료계와 플랫폼업계, 환자단체 사이의 시각차 또한 여전히 팽팽하다. 의료산업의 패

기획
소종섭의 시사쇼
  • 26.02.0511:23
    박원석 "전한길, 이석기보다 훨씬 더 위험"
    박원석 "전한길, 이석기보다 훨씬 더 위험"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금·오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 박원석 전 국회의원(2월4일)※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 소종섭 : 여러분 안녕하십니까. 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 오늘은 박원석 전 의원과 함께 여러 가지 이슈들 짚어보도록 하겠습니다. 박원석 : 네, 안녕하십니까. 소종섭 : 오늘 장

  • 26.02.0314:25
    장성철 "한동훈의 알파와 오메가는 배지"
    장성철 "한동훈의 알파와 오메가는 배지"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD■ 출연 : 장성철 공론센터 소장(2월 2일)※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 소종섭 : 여러분 안녕하십니까. 장성철 공론센터 소장과 함께 여러 가지 이슈들 짚어보도록 하겠습니다. 이재명 대통령 SNS 정치, 지난주 토요일부터 오늘 오전까지 9개를 올렸습니다.

  • 26.01.2907:47
    정청래 비판한 김민석, 치열한 두 사람의 '장군멍군'
    정청래 비판한 김민석, 치열한 두 사람의 '장군멍군'

    김민석 국무총리와 정청래 더불어민주당 대표가 '장군멍군'을 하고 있다. 보이지 않는 힘겨루기가 한창이다. 올 8월 전당대회를 향한 움직임이다. '8월 전대'는 누가 당 대표가 되느냐를 넘어 여권의 권력 지형을 가르는 의미가 있다. 정 대표가 연임에 성공한다면 그의 정치적 힘은 지금보다 더 커진다. 여권 내 위상이 올라가는 것도 당연하다. 2028년 국회의원 선거의 공천권을 쥐기 때문이다. 김민석 국무총리가 대표가 된다면

  • 26.01.2811:24
    이언주 "합당은 선거에 악재, 정 대표 행동 용서받기 어려워"
    이언주 "합당은 선거에 악재, 정 대표 행동 용서받기 어려워"

    여당인 더불어민주당 내 긴장감이 높아가는 흐름이다. '명청대전'이라는 말이 나오더니 최근에는 최고위원회에서 직접 언쟁을 주고받았다. 일부 최고위원들이 회의에 불참하는 일도 벌어졌다. 8월 전당대회를 앞둔 세력 격돌이 서서히 본격화하는 모양새다. 이언주 더불어민주당 수석최고위원은 그 한가운데 있다. 최근 이 수석최고위원과 두 차례 인터뷰했다. 지난 21일 '소종섭의 시사쇼'에 출연해 1시간 인터뷰했고, 27일엔 전화

  • 26.01.2611:31
    윤희석 "오세훈 프레임 바꿔야", 서용주 "정원오 재료 좋아"
    윤희석 "오세훈 프레임 바꿔야", 서용주 "정원오 재료 좋아"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD■ 출연 : 서용주 맥정치사회연구소장, 윤희석 전 국민의힘 대변인(1월 22일)※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 서용주 맥 정치사회연구소장님과 윤희석 전 국민의힘 대변인, 두 분 모시고 최근 여

이시각 랭킹 뉴스

02:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기