[이슈]전남 순천 '스카이큐브 교각 사업' 감사 장기화 속내는(?)

권익위 이첩 후 절차 진행…최종 결과 미통보

사업비 문제는 종결…하도급 부분만 조사만 진행

전남도·순천시·문화재단간 의견 확인 과정 지연

전남 순천에서 지난 2023년 초에 추진된 '스카이큐브 교각 경관 조성사업'을 둘러싼 감사 절차가 1년 넘게 이어지면서, 결과 지연의 배경에 관심이 쏠리고 있다.

스카이규브 교각 조성 사업. 순천시 제공

해당 사업은 2023년 순천만국제정원박람회를 앞두고 추진된 사업으로, 약 5억6,000만 원 규모의 예산이 투입됐다. 이후 일부 예산 집행과 하도급 과정의 적정성 문제 등이 제기되면서 국민권익위가 사안을 검토한 뒤 전라남도에 감사를 의뢰하면서 의혹이 불거졌다.

본지 취재에 의하면 국민권익위원회는 2024년 12월 해당 사안을 전라남도에 이첩했다. 이에 따라 전남도는 2025년 2월 14일 순천시에 조사 요청 공문을 보내고 4월 1일과 7월 10일, 두 차례에 걸쳐 회신받은 것으로 확인됐다.

그러나 이후 올 2월 현재까지 감사 결과는 권익위에 최종 통보되지 않은 상태다. 전남도 감사 담당 관계자는 "처리 기한은 경과한 상황이지만, 관련 기관 간 사실관계를 추가로 확인하고 있다"며 "정확한 판단을 위해 필요한 절차를 진행 중"이라고 설명했다.

권익위는 검토 결과, 사업비 집행 자체에 대해서는 별다른 문제가 없는 것으로 판단돼 종결하고, 현재 감사 대상은 하도급 과정의 적정성 여부로 한정된 상태다.

본지가 확인한 당시 사업발주 계획서 등에 따르면, 사업구역 내 교각(15개) 세척 작업에 무려 5,200만원, 교각 도장사업에 1억 6,000만원, 통로박스 공간조성에 1억2,000만원, 스틸프레임 제작 설치에 5,500만원 등 일반적인 상식을 넘는 금액들이 책정되어 의혹이 커지고 있다.

특히 순천 예총 회장이 교체되는 과정에서 순천시 고위관계자와 예총 관계자 간 대화에서 "스카이 큐브 교각 경관 사업에서 1억여 원대 정도 금액에 문제가 발생했던 것 같다"는 발언이 소문으로 돌고 있는 점도 의혹을 키우는 지점이다.

전남도 관계자는 "사업비 부분은 권익위에서 자체적으로 정리된 사안이며, 현재는 하도급 관련 사항에 대해 사실관계를 확인하고 있다"고 밝혔다.

감사 결과가 늦어지는 이유로는 기관 간 의견 확인 과정이 꼽힌다. 전남도는 순천시 감사실과 관련 부서, 문화재단 등의 입장을 종합적으로 확인하는 절차를 진행 중이다.

특히 발주 기관인 순천시의 의견과 사업 수행 과정에 관여한 문화재단 측의 설명을 함께 검토하는 과정에서 순천시가 의도를 했든 하지 않았든 상당한 시간이 소요되고 있는 것으로 전해졌다.

전남도 관계자는 "서로 다른 기관의 설명과 자료를 비교·검토해야 하는 사안이라 시간이 걸리고 있다"고 말했다.

순천시는 당시 사업 추진 과정에서 실무를 담당했던 문화재단의 입장을 확인한 뒤 전남도에 전달한다는 입장이다. 다만 문화재단 측은 해당 사안과 관련해 별도의 공식 입장 발표는 하지 않고 있다.

이처럼 전남도 → 순천시 → 문화재단으로 이어지는 확인 절차가 반복되면서 전체 감사 일정도 길어지고 있다. 전남도에 따르면 감사 과정에서 담당자가 여러 차례 변경된 점도 일정 지연의 한 요인으로 작용했다.

현재 담당자는 업무를 맡은 지 약 한 달가량 된 상태로, 기존 자료와 진행 상황을 다시 파악하는 과정이 진행 중인 것으로 알려졌다.

전남도 관계자는 "현재 관련 기관과 통화 및 자료 확인을 통해 전체 경위를 정리하고 있다"며 "사실관계를 충분히 확인한 뒤 결과를 권익위에 제출할 예정"이라고 밝혔다. 이번 사안은 공공 예산이 투입된 사업과 관련된 감사라는 점에서 지역사회에서도 관심이 이어지고 있다.

일각에서는 감사가 장기화되면서 행정 처리 속도에 대한 우려를 제기하고 있으며, 반대로 정확한 사실 확인이 우선돼야 한다는 의견도 함께 나오고 있다.





전남도는 "지연을 위한 지연은 아니며, 정확한 결론을 내기 위한 과정"이라고 강조했다. 현재로서는 관련 기관 간 사실관계 확인이 마무리되는 시점에 따라 감사 결과 발표 시기도 결정될 것으로 보인다.





호남취재본부 이경환 기자 khlee2762@asiae.co.kr

