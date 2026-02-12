[설 연휴 날씨]광주·전남 '포근'…낮 최고 18도

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

평년보다 온화…연휴 초반 안개 주의

해상 높은 파도…귀성길 교통 안전 만전

설 연휴를 닷새 앞둔 12일 광주 서구 매월동 서부농수산물도매시장에서 과일 경매가 펼쳐지고 있는 모습. 연합뉴스

닷새간 이어지는 이번 설 연휴 광주와 전남 지역은 평년보다 기온이 높아 포근할 전망이다. 다만 연휴 초반 짙은 안개가 예보돼 귀성길 교통안전에 주의가 요구된다.

12일 광주지방기상청에 따르면 연휴가 시작되는 14일부터 18일까지 광주·전남은 고기압의 가장자리에 들어 대체로 맑거나 구름 많은 날씨를 보이겠다.

특히 연휴 초반인 14일과 15일은 따뜻한 남서풍이 유입되면서 아침 최저기온 영하 2도~영상 6도, 낮 최고기온 13~18도 분포를 보이겠다. 이는 평년보다 5도가량 높은 수치다.

다만 이 기간 전남 서해안과 내륙을 중심으로 아침까지 짙은 안개가 끼고 이슬비가 내리는 곳이 있어 운전자들의 각별한 주의가 필요하다.

16일부터는 아침 기온이 영하 3도~영상 3도, 낮 기온 5~12도로 소폭 떨어지겠으나 평년과 비슷하겠다. 연휴 마지막 날인 18일은 대체로 맑을 것으로 예보됐다.

해상 날씨는 다소 좋지 않다. 15일 오후부터 설날인 17일 오전 사이 서해 남부 먼바다에는 1.0~3.5m의 높은 물결이 일 것으로 보인다. 바다 안개까지 겹칠 것으로 예상돼 도서 지역 귀성객은 사전에 운항 정보를 확인해야 한다.





광주지방기상청장 관계자는 "연휴 초반 짙은 안개가 낄 것으로 예상되는 만큼 귀성길 교통안전에 각별히 유의해 달라"고 당부했다.





호남취재본부 민현기 기자 hyunki@asiae.co.kr

