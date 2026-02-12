넥슨, 지난해 '사상 최대' 매출…신구작 흥행 영향

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

'아크 레이더스' 흥행에 매출 상승세

확률 논란 환불에 매출 약 1300억원 감소

넥슨이 기존 및 새로운 지식재산권(IP)의 성장에 힘입어 지난해 사상 최대 매출을 달성했다. 넥슨은 신규 IP 발굴을 통해 계속해서 성장세를 이어가겠다는 방침이다.

넥슨 로고. 넥슨 제공

넥슨은 지난해 매출 4751억엔(약 4조5072억원)으로 전년 대비 6% 증가했다고 12일 일본 도쿄증권거래소에 공시했다. 영업이익은 1240억엔(약 1조1765억원)으로 같은 기간 1% 미만 비율로 감소했다. 당기순이익은 같은 기간 32% 줄어든 921억엔(약 8733억원)을 기록했다. 지난해 4분기 매출은 1236억엔(약 1조1606억원)으로 전년 동기 대비 55% 늘었다. 영업이익은 72억엔(약 674억원)으로 흑자 전환했다.

지난해 10월 글로벌 출시한 슈팅게임 신작 '아크 레이더스'의 흥행이 매출에 기여했다. 아크 레이더스의 흥행에 힘입어 북미 및 유럽 지역 지난해 4분기 매출은 전년 동기 대비 364% 증가했다. 아크 레이더스는 출시 두 달 만에 누적 판매량 1000만장을 기록하고 지난해 12월 세계 최대 게임 시상식으로 꼽히는 '더 게임 어워드'에서 '최고 멀티플레이어 게임상'을 수상하기도 했다. 이달 기준으로는 누적 판매량 1400만장을 기록하는 중이다.

넥슨 아크 레이더스. 넥슨 제공

기존 IP 역시 성장세를 나타냈다. 국내 메이플스토리의 지난해 4분기 기준 매출은 전년 동기 대비 14% 증가하는 등 4개 분기 연속 두 자릿수 이상 성장을 보였다. 서구권에서도 지난해 4분기 24% 늘어나는 등 역대 최대 성과를 달성했다. 메이플스토리 월드의 글로벌 출시 효과로 인해 메이플스토리 프랜차이즈의 연간 매출은 전년 대비 43% 증가했다.

넥슨은 서구권 매출 확장과 핵심 IP의 글로벌 확장을 바탕으로 올해 1분기 역대 최대 실적을 예상했다. 아울러 향후 성장세에 기여할 IP 확보에도 힘을 기울일 전망이다. 넥슨은 지난 6일 중국에서 하이브리드 해양 어드벤처 '데이브 더 다이버' 모바일 및 PC 버전을 정식 출시했다. 이밖에 대규모 생존 신작 '프로젝트 DX', 멀티플레이 이용자 대 환경(PvPvE) 좀비 생존 게임 '낙원: LAST PARADISE', 오픈 월드 액션 RPG '던전앤파이터: 아라드' 등도 출시할 예정이다.

이정헌 넥슨 일본법인 대표는 "지난해 아크 레이더스의 성공적인 출시로 넥슨의 글로벌 경쟁력을 확인할 수 있었다"며 "자사가 보유한 프랜차이즈의 지속 성장과 많은 신규 IP 발굴할 것"이라고 밝혔다.





넥슨의 방치형 게임 메이플 키우기. 넥슨 제공

한편 넥슨은 이날 실적발표와 함께 투자자 서한을 공개하면서 방치형 게임 '메이플 키우기'의 확률 논란으로 인한 매출 감소분을 공개했다. 넥슨 일본법인은 "환불 조치로 인한 예상 영향은 지난해 4분기 실적에 반영돼 매출 약 90억엔, 영업이익 약 40억엔 감소로 이어졌다"며 "올해 1분기 전망에도 매출 50억엔과 영업이익 30억엔의 부정적 영향을 반영했다"고 밝혔다. 도합해서 한화로 환산하면 매출 약 1317억9600만원, 영업이익 659억2530만원이 줄어든 셈이다. 넥슨은 지난달 28일 메이플 키우기의 어빌리티 옵션 최대 수치 확률 논란에 출시 이후 이용자가 결제한 금액 전액을 환불한다고 밝혔다.





공병선 기자 mydillon@asiae.co.kr

