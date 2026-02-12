구미국방벤처센터→경북국방벤처센터로, 경북 방산 전진기지 도약

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

구미 중심 운영에서 경북 전역으로 확대

방산 생태계 거점 역할 강화

11년간 누적 국방매출 1조6000억원·일자리 1000개 성과

경북 구미지역 중소·벤처기업을 중심으로 운영돼 온 구미국방벤처센터가 2026년 1월 1일부로 '경북국방벤처센터'로 확대 개편되며 경북 전역을 아우르는 방산기업 지원 거점으로 새 출발했다.

경북국방벤처센터는 12일 현판식을 열고, 경상북도 경제부지사와 구미시 부시장을 비롯한 40여 명의 관계자가 참석한 가운데 광역 단위 국방산업 지원체계 구축을 공식화했다.

구미국방벤처센터는 2014년 3월 개소 이후 11년간 구미 소재 중소·벤처기업 103곳과 협약을 체결하며 국방시장 진입과 방산 협력을 집중적으로 지원해 왔다. 이를 통해 누적 국방 매출 1조6000억원, 일자리 1000개 창출이라는 가시적인 성과를 거뒀다.

이날 행사에서는 경북국방벤처센터 현판식과 함께 2026년 도내 신규 협약기업 19곳과의 협약 체결이 이뤄졌다. 이어 올해 사업계획과 방산 육성 지원사업을 소개하고, 방위사업청의 방산기업 지원정책을 안내하는 등 도내 소재 기업들이 방산 분야에 진입하고 성장하는 데 필요한 정보를 공유했다.

아울러 협약기업을 대상으로 한 간담회도 마련돼 현장의 애로사항을 청취하고, 지역 국방산업 경쟁력 강화와 중소기업 육성 방안에 대한 의견을 나누는 시간도 가졌다.

정성현 구미시 부시장은 "구미국방벤처센터는 그동안 지역 중소·벤처기업들의 방산 분야 진입에 많은 역할을 해왔다."며 앞으로도 경북국방벤처센터가 구미와 함께 도내 방산 생태계 활성화에 많은 역할을 할 것으로 기대했다.





구미시는 국방벤처센터 운영을 비롯해 국방 유·무인복합체계 방산 혁신클러스터(2023년 4월) 조성, 반도체 특화단지(2023년 7월) 지정 등을 통해 K-방산 핵심 거점으로의 입지를 강화하고 있다. 시는 경북국방벤처센터 확대 개편을 계기로 도내 방산 생태계 활성화와 기업 성장 지원에 더욱 속도를 낼 계획이다.





