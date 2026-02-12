지오영 "겨울 감기철, 배송차 광고 효과 부각"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

"광고집행 감기약, 매출 상위권 기록"

국내 의약품 유통기업 지오영은 겨울철을 맞아 자사 배송 차량에 부착한 감기약 광고 효과가 두드러지고 있다고 12일 밝혔다.

겨울은 감기와 몸살 등 계절성 질환으로 약국 방문이 늘어나는 시기다. 약국 앞에 주차된 배송 차량 광고가 구매 직전 소비자에게 노출되면서 특정 브랜드를 먼저 떠올리게 하는 '브랜드 회상도'를 높인다는 설명이다.

브랜드 회상도는 별도 단서 없이 소비자가 스스로 특정 브랜드를 떠올리는 정도를 의미한다. 구매 순간에 먼저 생각나는 브랜드일수록 선택 가능성이 높다는 것이 업계의 일반적 해석이다.

지오영은 전국 약국의 약 80%에 의약품을 공급하는 유통망을 기반으로 500여 대 배송 차량을 운영하고 있다. 약국 밀집 지역 중심의 반복 노출이 강점이라는 평가다.





지오영 관계자는 "의약품 리서치 플랫폼 분석에 따르면 지난해 11월부터 올해 1월까지 전국 418개 약국 POS 데이터를 기준으로 차량 광고를 진행한 주요 감기약 브랜드가 매출 상위권을 기록했다"고 말했다.





박정연 기자 jy@asiae.co.kr

