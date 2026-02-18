본문 바로가기
엡스타인 충격파 어디까지…미국·유럽·중동·아시아 전방위 강타

심성아기자

입력2026.02.18 07:00

뉴스듣기

미국을 뒤흔든 억만장자 성범죄자 제프리 엡스타인의 수사 자료인 '엡스타인 파일'의 충격파가 전 세계로 확산하고 있다. 프랑스의 문화 아이콘 자크 랑부터 노르웨이의 외교 거물, 유럽과 아시아를 망라한 유력 인사들이 엡스타인과의 부적절한 교류와 자산 형성 의혹에 휘말리며 각국이 거센 후폭풍에 직면했다.

엡스타인 충격파 어디까지…미국·유럽·중동·아시아 전방위 강타 사망한 뒤에도 미국 정가를 시작으로 전 세계 거물급 인사들을 흔들고 있는 제프리 엡스타인. AP연합뉴스
18일 미국 일간 뉴욕타임스(NYT) 등 주요 외신에 따르면 '엡스타인 파일' 공개로 프랑스, 노르웨이, 영국, 이스라엘, 슬로바키아 등에서 정치권 인사들이 과거에 엡스타인과 맺었던 교류 흔적들이 드러났다.


문화부 장관과 교육부 장관을 지내고 1980년대와 1990년대에 프랑스 문화계의 아이콘이었던 자크 랑은 프랑스 금융검찰이 그와 그의 딸을 상대로 "탈세 수익 세탁" 혐의로 내사를 진행 중이라는 발표가 나오자 소셜 미디어로 자신은 결백하다며 이를 입증할 것이라고 말했다. 그는 2013년부터 맡아오던 파리 소재 '아랍세계연구소'(IMA) 총재직에서 사임했다. 랑의 이름은 엡스타인 파일에 2012년께부터 600여회 등장한다. 랑은 미국 영화계의 거물 우디 앨런의 소개로 엡스타인을 만났으며 점심 식사와 저녁 식사, 사업 논의 등을 했다.


프랑스 탐사보도 매체 '메디아파르트'의 보도에 따르면 영화배우 출신 제작자인 그의 딸 카롤린과 엡스타인은 한 역외 펀드의 공동소유자로 등록돼 있었다. 랑은 이에 대해 엡스타인이 신인 예술가들을 후원하기 위해 펀드를 만들었다고 주장했다. 또 메디아파르트에 따르면 엡스타인은 숨지기 전에 만든 유언장에서 카롤린 랑 앞으로 유산 중 500만달러(약 72억원)를 남겼다.

엡스타인 충격파 어디까지…미국·유럽·중동·아시아 전방위 강타 자크 랑 아랍세계연구소(IMA) 전 총재. AP연합뉴스

엡스타인의 영향력은 국경과 분야를 가리지 않았다. 노르웨이에서는 오슬로 협정의 주역들을 포함한 최고위급 외교관들과 왕실 인사들까지 줄줄이 수사선상에 올랐다.


노르웨이 경찰은 최근까지 요르단·이라크 주재 노르웨이 대사였던 모나 율(66)과 그의 남편 테르예 로드-라르센(78)에 대해 가중 부패 혐의로 수사를 개시하고 주거지 등에 대한 압수수색을 진행했다. 이들 부부는 1993년 오슬로 협정으로 이어진 이스라엘과 팔레스타인 양측의 비밀 협상에서 핵심적인 역할을 한 외교가 거물이다. 노르웨이 언론에 따르면 엡스타인은 유언장에서 이들 부부와 그 자녀들에게 1000만 달러의 재산을 남기는 등 부부와 생전 긴밀한 관계를 맺어온 것으로 드러났다.


로드-라르센은 노르웨이와 유엔 관련 기구들에서 수십년간 외교 업무를 해왔으며, 유엔과 밀접한 협력을 하는 뉴욕 소재 국제평화연구소(IPI)의 총재로 2005년부터 재직하다가 엡스타인과의 관계가 드러나면서 2020년에 사임했다. 율은 경찰 수사가 시작되자 대사직에서 물러났다.


노르웨이에서는 이 밖에도 토르비에른 야글란 전 총리, 메테마리트 왕세자빈, 현재 세계경제포럼(WEF) 총재인 뵈르게 브렌데 전 외무장관 등도 엡스타인 파일 공개를 계기로 부패 혐의 수사를 받고 있다. 노르웨이 의회는 10일 이들의 의혹 조사를 위해 독립 위원회를 출범시켰다.

엡스타인 충격파 어디까지…미국·유럽·중동·아시아 전방위 강타 모나 율 전 유엔 주재 노르웨이 대사. 로이터연합뉴스

슬로바키아에서는 부총리 겸 외무부 장관을 지낸 미로슬라우 라이차크 총리 국가안보보좌관이 젊은 여성들에 관한 대화를 엡스타인과 이메일로 나눈 사실이 드러난 후 사임했다. 라이차크가 엡스타인에 보낸 이메일에는 젊은 여성들을 "공유하는 것이 위해주는 것이다"라는 내용도 있었다.


영국에서는 피터 맨덜슨 전 산업장관이 엡스타인과 친분이 두터웠던 사실이 밝혀지면서 그를 주미 영국대사로 임명했던 키어 스타머 현 총리에게까지 불똥이 튀기도 했다.


인도에서도 논란이 일고 있다. 엡스타인이 보낸 이메일을 보면 나렌드라 모디 인도 총리가 2017년 이스라엘을 국빈 방문했을 때 이스라엘에 대해 호의적인 입장을 표명한 데에 엡스타인이 역할을 했던 것처럼 나와 있다. 이에 대해 인도 외무부는 전혀 사실무근이라고 해명했으나 야당인 국민회의당은 진상규명을 요구하고 있다.


이스라엘에서는 현 야당인 노동당 소속 에후드 바라크 전 총리가 엡스타인의 뉴욕 시내 자택에서 오찬과 만찬을 함께 한 사실이 드러났고 지난해 12월 본인도 이를 시인했다.


베냐민 네타냐후 이스라엘 총리는 이를 바라크와 야당을 공격하는 기회로 삼고 있다. 네타냐후 총리는 지난 6일 사회관계망서비스(SNS)를 통해 "제프리 엡스타인이 에후드 바라크와 비정상적으로 가까운 관계였다는 것은 엡스타인이 이스라엘을 위해 일했다는 것을 시사하지 않는다"며 "오히려 정반대임을 증명한다"고 주장했다. 네타냐후 총리는 바라크가 20년 전 선거 패배에 집착해서 "여러 해 동안 이스라엘 민주주의를 약화하려 했다"고 말했다.




심성아 기자 heart@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

