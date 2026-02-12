컴투스, 지난해 영업이익 24억원…소폭 흑자

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

컴투스가 지난해 야구 게임 등의 호조로 소폭의 흑자를 기록했다.

컴투스는 연결 기준 지난해 영업이익이 24억원으로 61억원이었던 전년 대비 60.7% 감소한 것으로 잠정 집계됐다고 12일 공시했다.

4분기 영업이익은 190억원으로 전년 동기 대비 778.6% 증가했다. 이 분기 매출과 순이익은 각각 1798억원, 152억을 기록하며 시장 전망치를 웃돌았다.

컴투스는 지난 4분기 주력 작품들의 국내외 성과가 확대되며 실적을 이끌었다고 설명했다. '서머너즈 워: 천공의 아레나'는 스카이피버, 투모로우, SWC2025 월드 파이널 등의 대규모 업데이트와 이벤트를 전개해 글로벌 이용자들의 참여도를 높였다.

야구 게임 라인업은 한국야구위원회(KBO)와 미국프로야구(MLB) 라이선스를 기반으로 한 주요 타이틀의 고른 성장과 이전 시즌과 계절적 콘텐츠 효과가 더해져 스포츠게임 부문에서 분기 기준 최대 매출을 달성했다.

컴투스는 올해 '서머너즈 워'와 야구 게임 라인업의 성장세를 이어나가고, '도원암귀: 크림슨 인페르노'와 '프로젝트 ES(가제)'를 선보일 예정이다.

특히 '도원암귀'는 지난해 도쿄게임쇼에서 첫 공개 이후 현지 관람객들에게 큰 호응을 얻어 '애니메 재팬 2026'에도 참가해 기대감을 높일 계획이다. '프로젝트 ES' 또한 그리스 신화를 모티브로 한 세계관과 콘솔 수준의 아트퀄리티를 갖춘 다중접속역할수행게임(MMORPG)으로, 올해 PC와 모바일 등 크로스 플랫폼으로 선보인다.

컴투스는 '가치아쿠타', '전지적 독자 시점' 등 강력 팬덤을 국내외 유력 지식재산권(IP)을 지속 확보해 사업 포트폴리오를 다각화할 계획이라고 밝혔다.





한편 컴투스는 실적 공시와 함께 현금 배당 계획도 발표했다. 배당은 주당 1300원씩 총 148억원 규모로 진행되며, 배당 기준일은 4월 1일이다.





이은서 기자 libro@asiae.co.kr

