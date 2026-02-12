넷마블 '일곱 개의 대죄: 오리진' 내달 17일 PS5·스팀 선공개

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

모바일 등 전 플랫폼 내달 24일 론칭

넷마블은 오픈월드 역할수행게임(RPG) 신작 '일곱 개의 대죄: 오리진'을 오는 17일 플레이스테이션5와 스팀에서 선공개한다고 12일 밝혔다. 모바일을 포함한 전 플랫폼 론칭은 오는 24일 예정이다.

'일곱 개의 대죄: 오리진'. 넷마블 제공

넷마블은 플랫폼별 특성을 고려해 단계적 론칭을 진행한다고 설명했다. 오픈월드의 광활한 그래픽을 전 플랫폼에서 온전히 즐길 수 있도록 기기별 특성에 맞춘 세밀한 튜닝 공정을 거친다는 계획이다.

앞서 비공개 베타 테스트(CBT)에서 접수된 이용자들의 피드백도 적극 반영해 완성도를 높였다. 전투 템포 조절, 이용자 환경·경험(UI·UX) 최적화 등 전반적인 시스템 개편을 통해 몰입감을 더했다.

넷마블은 론칭 일정 공개를 기념해 공식 사회관계망서비스(SNS) 채널 'X'(옛 트위터)에서 오는 17일까지 참여형 이벤트를 진행한다. 추첨을 통해 네이버페이 포인트 등 경품을 증정할 예정이다.





'일곱 개의 대죄: 오리진'은 전 세계 누적 판매 5500만부 이상을 기록한 인기 만화 '일곱 개의 대죄'를 기반으로 한다. 현재 공식 사이트와 구글플레이·앱스토어에서 사전 등록을 진행 중이다.





노경조 기자 felizkj@asiae.co.kr

