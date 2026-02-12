가천대, 12일 3832명 졸업생 배출…이길여 총장 "AI 날개로 더 멀리"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

가천대학교가 12일 대학 예음홀에서 2025학년도 전기 학위수여식을 개최했다. 가천대는 이날 박사 95명, 석사 656명, 학사 3081명 등 총 3832명의 졸업생을 배출했다.

학부 전체 수석은 한국어문학과 김동규(23) 씨, 전체 차석은 의공학과 김 동 찬(25) 씨가 차지했다. 또 일반대학원 신소재공학전공 박사과정 최 지역(32) 씨 등 12명이 학업과 연구 성과를 인정받아 총장상을 받았다.

이길여 가천대 총장은 'AI의 날개로, 더 멀리 더 높이'라는 제목의 축사를 통해 인공지능 시대를 맞이하는 졸업생들에게 도전과 성찰, 지속적인 배움의 중요성을 강조했다.

가천대학교가 12일 2025학년도 전기 학위 수여식을 개최했다. 가천대학교 제공

이길여 총장은 "오늘 소중한 학위를 가슴에 품고 새로운 세상으로 나아가는 여러분을 진심으로 축하한다"며 "이제 여러분 앞에 펼쳐질 하늘은 우리가 한 번도 경험하지 못한 새로운 시대이며, 인공지능 문명의 거대한 전환의 한가운데에 여러분이 서 있다"고 말했다.

이어 "가천에서 배우고 도전하며 쌓아 온 시간은 그 어떤 기술보다 값진 자산"이라며 "인공지능이라는 거대한 흐름을 두려워하기보다 이해하고 배우며 활용할 때 우리의 가능성을 넓혀 주는 날개가 될 것"이라고 강조했다.

또 북극과 남극을 오가는 '북극 제비갈매기'를 예로 들며 변화의 시대를 헤쳐 나갈 지혜를 강조했다.





그는 "제비갈매기는 바람과 싸우지 않고 흐름을 읽어 활용하며, 태양과 별, 자기장을 감지하는 '생체 나침반'으로 방향을 잃지 않는다"며 "AI 시대에도 자신의 강점과 방향을 성찰하는 나침반이 필요하다"고 말했다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr

