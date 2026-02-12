티웨이항공, 2025년 연간 탑승객 1100만 명 돌파

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

유럽 노선 취항·지방발 노선 확대 영향

티웨이항공이 지난해 노선 다변화 전략에 기반해 연간 총 탑승객 수 1100만명을 돌파했다.

티웨이항공은 2025년 연간 총 탑승객 수가 1100만명을 돌파하며 한 안정적인 성장세를 이어가고 있다고 12일 밝혔다.

이는 코로나19 이후 회복 국면에 접어든 2023년 연간 탑승객 약 990만 명 대비 10% 증가한 수치이며, 2024년 약 1050만명 대비로는 5% 증가해 국제선 네트워크 확장과 중·장거리 노선 강화 전략이 실질적인 성과로 꾸준히 이어져 왔다는 평가다.

특히 노선별 수요 특성을 반영한 신규 취항과 공급 확대 전략이 탑승객 증가를 견인했다.

2023년 기준 총 50개 정기편 노선을 운항했던 티웨이항공은 2024년도 파리, 로마 등 유럽 노선 신규 취항 확대했다. 2025년 청주, 제주공항을 통한 지방발 국제선 확대를 통해 2026년 2월 기준 총 63개 정기편 노선은 운영하고 있다.

티웨이항공 측은 지역별 수요 특성에 맞춘 노선 포트폴리오를 구축하며 경쟁력 강화는 물론, 지방공항 출발 국제선 확대를 통해 노선 네트워크 경쟁력을 한층 높였다고 설명했다.

주요 노선별로 살펴보면 일본 노선은 인천발 후쿠오카·오사카·도쿄(나리타) 등 주요 노선을 중심으로 안정적인 수요를 유지했다. ▲대구-후쿠오카·오사카·도쿄(나리타) ▲부산-후쿠오카·삿포로·오사카 ▲청주 및 제주발 후쿠오카·오사카 등 지방공항 국제선의 공급 확대가 탑승객 증가로 이어졌다.

동남아 및 동북아 노선은 신규 취항 노선의 성과가 두드러졌다. 2025년 청주-발리(덴파사르) 노선을 신규 취항했으며, 인천발 다낭·방콕·싱가포르 노선의 안정적인 운영과 더불어 ▲대구-방콕·다낭 ▲부산-나트랑 ▲제주-싱가포르·타이베이(타오위안)·가오슝 등 지방 출발 노선 다변화를 통해 전체 탑승객 실적 확대에 기여했다.

유럽 노선에서는 인천발 ▲파리 ▲로마 ▲프랑크푸르트 ▲바르셀로나 등 주요 중·장거리 노선이 2024년부터 본격 운항에 돌입하며 탑승객 수가 큰 폭으로 증가했다. 또한 ▲인천?밴쿠버 노선과 ▲대양주(시드니) ▲중앙아시아(몽골 등) 노선의 안정적인 운항을 이어가며, 티웨이항공의 중·장거리 노선 경쟁력 강화 전략이 가시적인 성과로 이어진 대표적인 사례로 평가된다.

티웨이항공은 2025년 한 해 동안 ▲중·장거리 노선의 안정적인 운항 ▲지방공항 출발 국제선 다변화 등을 통해 노선 경쟁력을 한층 강화해 왔으며, 2026년에는 인도네시아 자카르타 노선의 취항과 더불어 중·장거리 노선 운항을 확대할 계획이다.





특히 최근에는 인천국제공항 제1여객터미널에 비즈니스 클래스 승객과 티웨이플러스 플래티넘 회원 전용 '프리미엄 체크인' A카운터를 새롭게 오픈하며 출국장 인접 위치의 A카운터의 독립 전용 공간을 통해 신속한 수속과 여유로운 휴식을 제공하고, 이를 통해 차별화된 고객 편의 증대를 이어가고 있다.





이승진 기자 promotion2@asiae.co.kr

