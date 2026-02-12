소공연, 인태연 신임 소진공 이사장과 연구 협력 '맞손'

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

민·관 정례 협력 플랫폼 구축 등

소상공인연합회는 송치영 회장과 인태연 신임 소상공인시장진흥공단 이사장과 만나 소상공인 업계 현안과 앞으로의 협력 방안을 논의했다고 12일 밝혔다.

12일 인태연 소상공인시장진흥공단 이사장(왼쪽)과 송치영 소상공인연합회 회장(오른쪽)이 서울 영등포구 소공연에서 만나 기념사진을 촬영하고 있다. 소공연

이번 방문은 지난달 인 이사장의 취임 이후 이뤄진 상견례 자리다. 송 회장과 인 이사장은 법정 경제단체인 소공연과 소상공인 정책 집행의 핵심 기관인 소진공이 머리를 맞대고 소상공인 보호와 육성을 위한 새로운 전기를 마련하자고 뜻을 모았다.

인 이사장은 "소상공인을 단순히 경제적 효율성 잣대로만 판단하면 사라져야 할 존재로 전락한다"며 "소상공인 공간은 우리 사회의 '습지나 갯벌'과 같이 대체 불가능한 생태계적 가치를 지닌다"고 강조했다. 인 이사장은 이어 소상공인의 사회적 가치 계량화 연구에 착수하고 이를 바탕으로 정책의 근거를 마련할 계획임을 밝혔다.

소공연은 실질적인 협력 방안으로 '민·관 정례 협력 플랫폼' 구축을 제안했다. 양측은 분기별 정례 회의를 통해 현장의 목소리를 정책에 즉각 반영하고, 연합회의 회원사 네트워크를 활용한 리얼 데이터(Real Data) 조사와 연구 협력을 강화하기로 했다.

특히 송 회장은 "소공연이 소상공인 단체들을 포용하는 '빅텐트' 역할을 수행하며, 정부와 정치권이 소상공인을 실질적으로 살피는 민생 중심의 새로운 판을 짜는데 앞장설 것"이라며 소진공의 적극적인 협력과 역할을 당부했다. 인 이사장은 "소공연과 함께 소상공인의 목소리가 정책의 최우선 순위가 되도록 전력을 다하겠다"고 화답했다.





양측은 소상공인 전용 R&D 및 스마트 제조·수출 지원을 위한 신사업 발굴에도 적극 협력하기로 했다. 소공연과 소진공은 이번 간담회에서 논의된 내용을 바탕으로 3월 초 실무진 간 세부 협의를 진행할 예정이다. 또 전국 17개 광역시도 지역 간담회와 공동 워크숍을 통해 현장 중심의 소통 행보를 전국으로 확대할 방침이다.





이서희 기자 dawn@asiae.co.kr

