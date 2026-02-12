레드캡투어, 지난해 영업이익 468억원…전년比 7.4%↑

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

레드캡투어는 지난해 연결기준 매출액이 1.9% 증가한 3,656억원, 영업이익이 7.4% 증가한 468억원으로 집계됐다고 12일 밝혔다.

AD

부문별로 살펴보면 렌터카사업의 연간 매출액은 3,259억원으로 전기 대비 2.3% 증가했고, 영업이익은 401억원으로 1.8% 증가했다. B2B·B2G(정부·공공기관) 거래처 확대와 수익성 높은 장기대여계약 수주에 집중하고, 계약 만기 차량의 전략적 매각을 통해 매각이익을 극대화했다.

여행사업의 연간 매출액은 397억원으로 전기 대비 1.6% 감소했으나, 영업이익은 66억원으로 전기 대비 59.8% 증가했다. 2차전지, 석유화학 등 관련 주요 고객사들의 출장 수요 감소와 미국 내 한국인 근로자 구금 사태 등의 영향으로 매출이 감소했으나 업무 효율화와 원가 구조 개선을 통해 수익성이 대폭 개선됐다.

지난해 4분기 레드캡투어의 연결 매출액은 766억원, 영업이익은 51억원을 기록했다. 매출액은 전년 동기 대비 16.1% 감소했고, 영업이익은 39.3% 감소했다. 렌터카사업 매출액은 670억원, 영업이익은 40억원으로 전년 동기 대비 각각 17.4%, 53.6% 감소했다. 중고차 매각 감소와 성과급 등 일시적인 비용 발생이 4분기 전반적인 실적에 영향을 미쳤다. 여행사업 매출액은 96억원으로 5.3% 감소했고, 영업이익은 11억원을 기록했다.

레드캡투어는 1주당 500원의 현금배당도 실시한다. 배당금 총액은 84억원이고 시가배당률은 3.9% 수준이다. 배당기준일은 오는 3월 11일이다.





AD

인유성 레드캡투어 대표는 "올해는 통합사업부 체제를 중심으로 고객 중심 조직을 고도화하고, 업무 효율성과 성과 관리 체계를 강화해 사업 경쟁력을 한단계 끌어올릴 것"이라고 말했다.





임춘한 기자 choon@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>