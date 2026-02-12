VC협회 "벤처투자종합포털, 국내 유일 벤처투자 플랫폼 자리매김"

한국벤처캐피탈협회는 벤처투자자 공시와 투자자와 기업 간 매칭을 지원하기 위해 구축한 '벤처투자종합포털' 운영을 통해 투자 정보의 투명성을 높이고 투자조합 관리 체계를 대폭 개선했다고 12일 밝혔다. 벤처투자종합포털은 여러 기관의 벤처투자 시스템을 통합해 국민과 투자자, 창업자가 필요한 정보를 한 번에 얻을 수 있는 국내 유일의 벤처투자 플랫폼이다. 이 포털은 벤처투자 시장 선진화에 필요한 핵심 기능을 제공하고 있다.

벤처투자종합포털은 여러 기관의 벤처투자 시스템을 통합해 국민과 투자자, 창업자가 필요한 정보를 한 번에 얻을 수 있는 국내 유일의 벤처투자 플랫폼이다. 이 포털은 벤처투자 시장 선진화에 필요한 핵심 기능을 제공하고 있다.

우선 VCS 내 ‘벤처투자마트’를 통해 투자자와 초기 기업 사이의 1대 1 매칭 프로그램인 ‘벤처투자톡톡’의 효율적인 운영을 돕는다. 매월 운영되는 이 프로그램을 통해 참여 기업은 기업 진단, 사업 모델 및 성장 전략 점검, 단계별 자금 조달 전략 수립 등 실질적인 피드백을 받을 수 있다.

또한 VCS는 벤처투자회사, 창업기획자, 개인투자조합의 투자 실적과 재무제표, 인력 현황 등 공시 정보를 제공한다. 특히 지난해 하반기부터는 개인투자조합 전자공시를 추가해 정보 접근성을 높였다. 벤처투자 과정에서의 부당 행위를 신고할 수 있는 기능도 상시 운영해 시장의 투명성을 높이는 데 기여하고 있다.

아울러 투자 업종과 업력, 운영 규모별로 투자자를 검색할 수 있는 기능을 통해 창업자에게 맞춤형 정보를 제공한다. 최근에는 AI와 로봇 등 첨단 분야 투자자 검색 기능을 개발 중이며, 연내 청산된 벤처투자조합의 수익률 정보 등 핵심 정보도 추가로 제공할 계획이다.

협회가 출자자(LP)와 운용사(GP)를 대상으로 운영하는 벤처투자펀드 운용정보시스템(VFS)에는 현재 140여 개사가 가입돼 있다. 이 시스템은 펀드별 분석 결과와 포트폴리오 성공 사례, 현금 흐름 예측치 등 정성적·정량적 평가 실적을 제공하며, 최근에는 전국 지자체와 민간 출자자로 회원이 확대되고 있다.





황선희 중소벤처기업부 투자관리감독과장은 “벤처투자종합포털과 벤처투자펀드 운용정보시스템은 투자자와 기업, 출자자를 하나의 데이터 기반 투자 플랫폼으로 연결하는 벤처 인프라”라며 “수요자들이 투자 전 과정의 정보에 쉽게 접근해 안심하고 투자할 수 있는 선진형 벤처투자 매칭 플랫폼으로 발전시켜 나가겠다”고 밝혔다.





김대현 기자 kdh@asiae.co.kr

