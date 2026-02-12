포마컴퍼니, 티비 판매업체 한영홀딩스와 ‘시큐릿 퀀텀 스마트 TV’ 하나로마트 판매

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

포마컴퍼니의 차세대 프리미엄 TV 브랜드 ‘시큐릿 퀀텀 스마트 TV’. 제공=㈜포마컴퍼니

한영홀딩스가 (주)포마컴퍼니의 차세대 프리미엄 TV 브랜드 '시큐릿 퀀텀 스마트 TV'의 전국 오프라인 유통을 맡으며 본격적인 판매 확대에 나선다.

한영홀딩스는 하나로마트와의 전략적 제휴를 기반으로 하나로마트 매장에서 시큐릿 퀀텀 스마트 TV 판매를 시작한다고 밝혔다.

전국 유통망 기반, 오프라인 시장 공략 강화

한영홀딩스는 이미 하나로마트 입점을 통해 대형 TV 중심의 오프라인 판매 경험과 유통 노하우를 축적해왔다. 특히 전국 단위 매장 운영 관리, 현장 지원, 제품 데모 전시 운영 시스템을 갖추고 있어 신규 브랜드의 시장 안착을 빠르게 지원할 수 있는 것이 강점이다.

이번 협업을 통해 전국 유통망을 운영중인 한영홀딩스의 오프라인 영업 역량이 결합되면서 소비자 접근성이 대폭 확대될 전망이다.

'TV를 넘어선 기술' 시큐릿 퀀텀 스마트 TV

시큐릿 퀀텀 스마트 TV는 단순한 대형·고화질 TV를 넘어 보안성과 스마트 기능을 강화한 차세대 디스플레이 제품으로 주목받고 있다. (주)포마컴퍼니의 기술력이 집약된 이 제품은 퀀텀 기반의 선명한 화질과 함께 차별화된 스마트 기능을 제공하며,무엇보다 완벽한 보안기술이 핵심이다. 향후 다양한 플랫폼 확장 가능성까지 갖춘 것이 특징이다.

한영홀딩스는 단순 판매를 넘어 물류·설치·A/S까지 통합 관리하는 All-in-One 시스템을 운영하고 있다. 전국 A/S 네트워크와 통합 전산 시스템을 통해 입고부터 출고, 배송, 사후관리까지 최소 시간·최소 비용 구조를 구축해 차별화된 고객 서비스를 제공한다.

전략적 협업으로 시너지 극대화

이번 협업은 기술 중심 기업인 (주)포마컴퍼니와 전국 오프라인 유통 강점을 가진 한영홀딩스의 전략적 결합이라는 점에서 의미가 크다.

한영홀딩스 관계자는 "전국 유통망을 통해 시큐릿 퀀텀 스마트 TV의 브랜드 인지도를 빠르게 확산시키고, 체험 중심의 판매 전략으로 소비자 접점을 넓혀갈 것"이라며 "지속 가능한 유통 파트너십 모델을 구축하겠다"고 밝혔다.

유통 경쟁이 치열해지는 가운데, 기술력과 유통력이 결합된 이번 협업은 국내 스마트 TV 시장에 새로운 변화를 예고하고 있다. 제조와 유통이 각각의 전문성을 바탕으로 결합해 시장을 확장하는 구조는 단순한 거래 관계를 넘어 서로의 성장을 견인하는 구조로 평가된다.





결국, 이번 협업은 기술과 유통이 결합해 시장을 함께 이끌어가는 상호지배적이다.





이상현 기자 lshb01@asiae.co.kr

