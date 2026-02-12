금융수업, 교실에 쏘옥… BNK부산은행, 초등생 역량강화 콘텐츠 보급

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

정부 청소년 금융교육 정책 취지 반영



학교서 활용 가능 콘텐츠 제공키로

부산 초등학생을 위한 맞춤형 금융 수업이 교실로 쏙 들어간다.

BNK부산은행(은행장 김성주)은 12일 부산지역 초등학생을 대상으로 한 금융교육 콘텐츠 '부산은행과 함께하는 신나는 금융탐험! BNK금융어벤져스'를 제작해 부산시교육청을 통해 보급한다고 알렸다.

이번 사업은 학생들의 금융 역량을 높이고 건전한 소비 습관 형성을 돕기 위해 추진됐다. 정부의 청소년 금융역량 강화 정책과 2026년 고등학교 정규 교육과정에 신설될 예정인 '금융과 경제생활' 과목 취지에 맞춰 기획됐다.

콘텐츠는 초등학교 저학년과 고학년 수준을 고려해 10개 차시로 구성됐다. '용돈 계획 세우기', '희소성과 선택', '디지털 금융 안전', '금융의 선순환' 등을 주제로 한 영상과 사례 중심 실습형 교재(워크북)를 함께 제공한다. 해당 영상은 부산은행 공식 유튜브 채널에서도 볼 수 있다.

김성주 은행장은 "이번 금융교육 콘텐츠 보급을 통해 어린 학생들이 금융을 쉽게 이해하고 일상 속에서 자연스럽게 활용하길 바란다"고 말했다.





부산은행은 2018년부터 가방 안전덮개 배포, 스쿨존 활주로형 횡단보도 구축, 안전 호루라기·옐로카드 제공 등 아동 안전 지원사업을 이어오고 있다. 금융역사관 프로그램과 '꿈담기' 진로교육 등 청소년 대상 교육 프로그램도 운영 중이다.

