청도군, '촘촘한 의료 안전망' 구축 박차…보건의료 현장 행보 가속화

김하수 군수, 보건소 신축 현장 및 응급의료·원격협진 체계 직접 점검

10월 개소 앞둔 보건소, '선진 복합 의료 인프라'로 거듭날 전망

청도군(군수 김하수)이 군민의 건강권을 강화하고 빈틈없는 공공의료 서비스를 제공하기 위해 현장 중심의 보건의료 행정에 속도를 내고 있다.

청도군은 지난 11일 김하수 군수가 관내 주요 보건의료 현장인 보건소 이전 신축 사업장, 청도대남병원 응급실, 삼신보건진료소 원격협진 현장을 잇달아 방문해 추진 상황을 점검하고 관계자들을 격려했다고 밝혔다.

김하수 군수가 지난 11일 보건소 이전 신축 사업장을 방문해 추진 상황을 점검하고 있다. 청도군 제공

가장 먼저 방문한 보건소 이전 신축 사업장은 현재 공정률 74%를 기록하며 순항 중이다.

김 군수는 안전관리 실태를 면밀히 점검하고 공사 과정의 애로사항을 청취하며 품질 확보에 만전을 기할 것을 당부했다.

오는 8월 준공, 10월 개소를 목표로 하는 신축 보건소(연면적 7442㎡)는 단순 진료를 넘어선 '선진복합의료인프라'로 꾸며진다.

보건소는 ▲감염병대응센터, 정신건강복지센터(1층) ▲산부인과·소아청소년과 진료실, 농업인재활센터, 물리치료실, 북카페(2층) ▲사무공간, 전산실, 화상회의실(3층) ▲대회의실, 건강체험전시관, 체력단련실, 영양식품 조리실(4층) 등으로 조성돼 예방·진단·치료·돌봄이 한곳에서 연계되는 구조이다.

이어서 청도대남병원을 찾은 김 군수는 응급의료 최일선에서 근무하는 의료진에게 감사를 표하며, 지역 내 안정적인 응급실 운영을 위한 지속적인 지원을 약속했다.

마지막 방문지인 삼신보건진료소에서는 의료원격협진 과정을 참관했다.

의료 접근성이 낮은 지역 주민들이 보건기관의 원격 시스템을 통해 전문의 진료를 받는 현장을 직접 확인하며, 운영 안정화와 주민 편의성 향상을 강조했다.





김하수 청도군수는 "군민의 생명과 건강을 지키는 촘촘한 의료 안전망 구축을 최우선 과제로 삼았다"며 "앞으로도 보건의료 기반 확충과 의료서비스 접근성 향상을 위해 현장 중심의 점검과 지원을 강화하고 군민이 체감할 수 있는 보건의료 정책을 지속적으로 추진해 나가겠다고"말했다





영남취재본부 최대억 기자 cde@asiae.co.kr

