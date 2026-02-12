남양주시, 설 연휴 산불방지 총력…천마산서 예방 캠페인 전개

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경기 남양주시는 지난 11일 천마산 등산로 일원에서 산불 예방 캠페인을 실시하고 오는 18일까지 설 연휴 산불방지 특별대책을 추진한다고 밝혔다.

남양주시가 지난 11일 천마산 등산로 일원에서 산불 예방 캠페인을 실시하고 있다. 남양주시 제공

이번 캠페인과 특별대책은 설 연휴 기간 성묘객과 등산객이 증가함에 따라 산불 발생 위험이 높아질 것에 대비해 마련됐다. 시는 건조한 날씨가 이어지는 상황에서 예방 중심 대응에 행정력을 집중한다는 방침이다.

캠페인에는 시 관계자와 산림재난대응단 등 30여 명이 참여해 등산객을 대상으로 산불 예방 수칙을 안내하고 현장 계도를 실시해 시민들의 경각심을 높였다.

현장에서는 △산림 내 취사행위 금지 △성묘 시 화기 사용 자제 △영농부산물 및 쓰레기 소각 금지 △입산 시 인화물질 휴대 금지 등을 집중 홍보하고, 산불 위험행위에 대한 계도와 단속도 병행했다. 작은 불씨가 대형 산불로 확산될 수 있는 만큼 각별한 주의를 당부했다.

설 연휴 기간에는 산불 특별 비상근무를 실시한다. 산불방지대책본부를 중심으로 한 상황관리 및 보고체계 상시 가동, 읍면동 및 산불취약지역에 산림재난대응단 전진 배치, 유관기관과 공조한 신속 대응 태세 유지 등을 통해 산불에 철저히 대비할 계획이다.

아울러 전광판, 마을방송 등 각종 매체를 활용해 산불 예방을 적극 홍보하고 시민 참여를 확대해 자율적 예방 분위기를 확산할 예정이다.





시 관계자는 "설 연휴 기간 단 한 건의 산불도 발생하지 않도록 단속에 총력을 기울이겠다"며 "시민 모두가 산불 예방 수칙을 지켜 안전한 명절을 보내길 바란다"고 말했다.





남양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

