농협중앙회, 신임 부회장에 '박서홍 농협경제지주 농업경제대표' 선임

중앙회, 12일 임시대의원회

농협중앙회는 12일 임시대의원회를 개최하고 신임 전무이사(부회장)에 박서홍 현 농협경제지주 농업경제대표이사를, 상호금융대표이사에 윤성훈 전 농협중앙회 상호금융기획본부 상무를 각각 선임했다고 밝혔다. 이번에 선출된 임원들의 임기는 이날부터 2년이다.

농협중앙회 신임 전무이사(부회장)에 선임된 박서홍 현 농협경제지주 농업경제대표이사. 농협중앙회

박서홍 신임 전무이사는 농협중앙회 전남본부장과 농협경제지주 식품가공본부 상무, 농업경제대표이사 등 주요 보직을 두루 역임했다. 농협중앙회는 현장과 중앙을 아우르는 실무역량과 리더십을 갖춘 인물이라고 평가했다.

농협중앙회 관계자는 "박 전무이사는 특히 농축산물 유통구조 혁신과 상생적 노사관계 구축 등 농협의 주요 현안을 안정적으로 이끌어온 경험을 보유하고 있다"며 "이러한 경험을 바탕으로 조직 혁신과 지속가능한 성장 기반을 강화할 적임자로 꼽히며, 풍부한 현장 경험과 전문성을 토대로 농협구조 혁신과 체질 개선을 속도감 있게 추진할 인물"이라고 말했다.





윤성훈 상호금융대표이사는 농협 내 대표적인 상호금융 전문가다. 대내외 금융환경의 불확실성이 지속되는 가운데 ▲디지털 혁신 ▲자산건전성 제고 ▲사업경쟁력 강화 등 상호금융 부문의 핵심 과제를 안정적으로 추진할 적임자로 평가된다.





세종=주상돈 기자 don@asiae.co.kr

