청도군여성단체협의회, '탄소중립 실천' 친환경 장바구니 나눔 캠페인 전개

청도군여성단체협의회는 설명절을 앞두고 생활 속 환경 보호 문화 확산을 위한 의미있는 행보에 나섰다.

청도군여성단체협의회는 지난 9일 청도농협 하나로마트 앞에서 '친환경 장바구니 나눔'과 '장보기 캠페인'을 개최했다고 밝혔다.

이번 캠페인은 명절 장보기를 위해 지역마트와 전통시장을 찾는 주민들에게 친환경 장바구니를 나눔으로써, 생활 속 탄소중립 실천 확산을 위해 마련됐다.

행사에 참여한 주민들은 "지역 상권에 활기를 불어넣는 행사였고, 지속적으로 추진하기 바란다"이번 캠페인에 대해 높은 만족감을 나타냈다.

청도군여성단체협의회 관계자는 "작은 실천이지만 친환경 장바구니 사용이 확산되면 환경보호에 큰 도움이 되고, 군민들과 함께 친환경 장보기 문화가 자리 잡기를 바란다"고 말했다.





한편 청도군여성단체협의회는 앞으로도 탄소중립 실천과 지역사회 환경보호를 위한 다양한 활동을 지속적으로 추진할 계획이다.





