SH, 조직·업무 변혁 이끈 '퍼스트 펭귄' 직원 시상…수평 소통 확산

서울주택도시개발공사(SH)는 '퍼스트 펭귄' 우수 직원 시상과 '리버스 멘토링' 운영을 통해 수평적 소통 확산 및 조직 문화 혁신을 추진한다고 12일 밝혔다.

퍼스트 펭귄은 조직 문화·업무 혁신을 위해 새로운 도전에 앞장선 직원을 발굴·포상하는 제도다. 기존 관행에 안주하지 않고 변화를 시도한 우수 사례를 조직 전반으로 확산하기 위해 마련됐다.

입주민 소통 강화 체계 구축, 난제 사업 모델 혁신을 통한 문제 해결, 재정 운영 현황의 투명한 공유, 보상 대상자 맞춤형 정보 제공 서비스 구축 등 4건이' 퍼스트 펭귄 우수 사례로 선정됐다.

아울러 SH는 세대 간 인식 차이를 좁히고 상호 이해를 높이기 위해 저연차 직원을 멘토로, 고연차 직원을 멘티로 하는 리버스 멘토링 프로그램을 운영했다.

저·고연차 직원 16명이 참여해 실무형 인공지능(AI) 학습, 캡컷(CapCut) 영상 편집 교육 등 업무 연계 활동과 스쿠버다이빙, 민화 그리기 등 공동 체험 활동을 병행하며 세대 간 소통과 이해를 높였다.





황상하 SH 사장은 "작은 도전이 조직 전체의 변화를 이끄는 출발점이 된다"며 "앞으로도 자발적인 혁신과 상호 존중을 바탕으로 임직원이 함께 성장하는 조직 문화를 만들어 가겠다"고 밝혔다.





