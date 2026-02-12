원강수 시장 "혁신도시, 2차 이전 앞두고 지역 발전 거점으로 도약할 것"

원주시-이전공공기관 협의체 개최

공공기관 2차 이전 대비 상생 협력 강화



강원도 원주시와 이전공공기관 간 상생 협력을 위한 '2026년 제1차 원주시·이전공공기관 협의체 정기회의'가 12일 원주시청에서 열렸다.

원주시가 12일 '2026년 제1차 원주시·이전공공기관 협의체 정기회의'를 개최하고 있다. 원주시 제공

이번 회의는 원주시와 이전공공기관이 지역사회 발전과 상생 협력 방안을 함께 모색하기 위해 마련됐다.

이날 회의에서는 기존 건의 사항 16건의 처리 현황이 보고됐으며, 신규 6개 사업이 건의됐다. 또한 원주시와 이전공공기관 간 상생 협력 추진 사항을 공유하는 등 실질적인 논의가 이뤄졌다.

특히 공공기관 2차 이전을 대비해 강원혁신도시가 지역발전의 거점으로 자리매김할 수 있도록, 수도권 소재 공공기관을 대상으로 한 혁신도시 홍보 및 협력 강화 방안에 대해 의견을 나눴다.





원강수 시장은 "혁신도시는 공공기관 2차 이전이라는 중요한 전환점을 앞두고 있다"라며, "이번 회의를 계기로 공공기관과 지역이 상생의 기반 위에서 함께 성장해 나가길 바란다"고 말했다.





원주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

