'도수가 전부는 아니다'… 안경원에서 내 눈에 맞는 안경 고르는 진짜 기준

이상현기자

입력2026.02.12 13:15

안경을 새로 맞출 때 많은 사람들이 가장 먼저 떠올리는 기준은 '도수'다. 하지만 검안기 앞에서 정확한 숫자가 나와도 막상 착용 후 시야가 흐릿하거나 초점이 미묘하게 어긋나는 느낌을 경험하는 경우가 적지 않다. 도수를 높였는데도 오히려 어지럽고 눈이 금방 피로해지는 경험은 단순히 적응의 문제가 아니다. 안경을 맞추는 과정에서 도수라는 숫자 너머에 고려해야 할 결정적인 요소들이 있다는 신호다.


한 국내 안경 사용 실태 조사에 따르면, 안경 구매 시 소비자들이 꼽은 중요 요인 1순위는 '제품 가격'이었으며, 2순위는 '굴절검사 정확성 및 조제·가공 실력'으로 나타났다. 이 두 항목을 1·2순위로 선택한 응답자는 전체의 58.6%에 달했다. 이는 가격 경쟁을 넘어, 안경원에서 이뤄지는 검안과 가공 과정의 전문성을 중시하는 소비자 인식이 확산되고 있음을 보여준다.


안경을 맞춘다는 것은 단순히 시력을 교정하는 작업이 아니라, 눈이 어떻게 움직이고 어떤 환경에서 주로 사용되는지를 함께 고려하는 과정이다. 그렇다면 안경원에서 진짜 나에게 맞는 안경은 어떤 기준으로 완성될까. 그 핵심이 되는 요소는 세 가지로 나눠볼 수 있다.


안경을 맞추는 과정은 단순히 검안 장비가 보여주는 수치를 확인하는 절차가 아니다. 대부분의 안경원에서는 자동 검안기로 기본 시력을 측정하고 그 결과값을 기준으로 도수를 정하지만, 실제로는 안경사가 이 데이터를 어떻게 해석하고 조정하느냐가 착용감을 좌우한다. 시력 수치는 같아도 초점 반응 속도나 양쪽 눈이 함께 초점을 맞추는 능력은 사람마다 다 다르기 때문이다.


이렇게 나오는 다양한 데이터를 바탕으로 안경사는 눈의 피로 반응, 초점 이동 패턴, 평소 사용하는 거리 등을 함께 고려해 도수와 렌즈 중심점을 조정한다. 기계가 수치를 제시한다면, 그 수치를 '내 눈에 맞는 시야'로 완성하는 것은 결국 안경사의 역할이다.


안경사의 해석 능력만큼이나 중요한 것은 사용자가 자신의 생활습관을 구체적으로 공유하는 과정이다. 안경을 착용할 때 눈의 피로감은 생활습관의 영향을 더 많이 받는다. 근거리 위주의 사무직이라면 화면의 미세한 글자를 오래 보는 만큼 근접 초점의 안정감이 중요하고, 운전이나 야외 활동이 많은 사람이라면 시선을 자주 전환해도 흔들리지 않는 넓은 시야가 필요하다. 하지만 이런 생활 패턴은 검안기 수치로는 파악할 수 없다.


그래서 안경을 맞출 때는 단순히 눈의 상태를 측정하는 데 그치지 않고 평소 어떤 환경에서 얼마나 자주 시선을 옮기는지, 주로 어떤 거리를 바라보는지 등을 말로 정확히 전달하는 과정이 중요하다. 이러한 대화 과정을 통해 안경사는 렌즈 중심점과 각도, 착용 위치를 개인의 생활 방식에 맞게 조정할 수 있다. 즉, 안경을 맞춘다는 것은 시력 교정보다 개인의 생활 방식을 반영해 시야를 완성하는 과정에 가깝다.


안경사의 해석력과 생활습관에 대한 상담이 소프트웨어라면, 이를 구현하는 하드웨어인 렌즈 선택도 중요하다. 안경 착용 후 발생하는 눈 피로의 주요 원인 중 하나는 렌즈 중심을 벗어났을 때 나타나는 주변부 왜곡이다. 눈동자는 문서를 읽을 때는 좌우로, 운전 중에는 위아래로 끊임없이 움직이는데, 이때 시야가 중심부만 선명하고 주변부가 미세하게 흔들리면 뇌가 이를 계속 보정하게 된다. 이러한 과정이 반복될수록 초점이 미묘하게 흐려지는 느낌이나 피로감이 누적되기 쉽다.


이 때문에 최근 렌즈는 단순히 잘 보이는 것을 넘어, 시선이 움직이는 상황에서도 선명함이 안정적으로 유지되는지가 중요한 기준으로 떠오르고 있다. 글로벌 광학 기업 자이스(ZEISS)의 '클리어뷰(ClearView)'는 이러한 흐름을 반영한 렌즈로, 시선 이동이 잦은 일상에서도 초점이 흔들리지 않도록 설계되어 기존 자이스 렌즈 대비 평균 3배 더 넓어진 시야 범위를 제공하는 것이 특징이다. 또한 렌즈 설계를 통해 기존 자이스 렌즈 대비 최대 16% 더 얇고, 최대 49% 더 평평한 구조로 구현돼 외관상 자연스럽고 가벼운 착용감까지 고려했다. 이러한 렌즈는 문서 작업이나 회의처럼 시선을 자주 옮기는 환경에서 시야 흐림과 눈의 부담을 줄이는 데 도움을 줄 수 있다.


이처럼 안경을 맞추는 과정에서는 검안 수치뿐 아니라 안경사의 해석과 생활습관에 대한 상담, 렌즈 설계까지 함께 고려하는 것이 중요하다. 이러한 요소들이 함께 작용할 때, 도수만 맞춘 안경과는 다른 시야의 안정감을 경험할 수 있다.




이상현 기자 lshb01@asiae.co.kr
