부천시, 'AI 당직' 7월부터 단계적 도입…연 10.6억 절감

내년 1월까지 3단계 로드맵 가동

'통합상황실' 일원화로 신속 대응체계 구축

경기 부천시가 '인공지능(AI) 당직'을 오는 7월부터 단계적으로 도입한다. 단순 민원은 AI가 자동 응대하고, 재난 등 긴급 상황은 통합상황실이 통합 관리하는 체계로 운영한다.

시는 인사혁신처의 공무원 당직제도 전면 개편 흐름에 발맞춰 '올인원(All-in-One) 인공지능(AI) 스마트 당직 시스템'으로 전환키로 하고 내년 1월까지 3단계 로드맵에 따라 AI 당직을 단계적으로 추진한다고 12일 밝혔다.

시는 지난해 당직 민원 데이터를 분석한 결과 전체의 81.7%가 단순 문의나 부서 이관이고, 실제 현장 출동은 2.3%에 불과했다고 설명했다. 이에 적은 수치의 반복성 민원 대응을 위해 야간 근무 인력을 유지하는 기존 고비용·저효율 구조를 'AI 당직' 체계로 전환하기로 했다.

먼저 1단계로 7월부터 3개 구청 야간 당직을 전면 폐지하고 시청으로 통합한다. 당직 인력을 16명에서 8명으로 줄이고 구청 방호는 무인경비시스템과 전문 경비인력으로 관리한다. 2단계로 10월에는 시청 당직실과 재난안전상황실을 합친 '통합상황실'을 출범한다. 당직 인력을 5명으로 조정해 총 3억8000만원의 예산을 절감하고, 민원 응대와 재난 대응 기능을 일원화해 긴급 상황 대응 속도를 높인다.

내년 1월부터는 3단계 'AI 당직 시스템'을 본격 가동한다. 야간시간 처리가 불가능한 단순 부서 이관 민원 등은 AI 보이스봇이 24시간 자동 접수하고, 긴급 상황·복합 민원은 즉시 통합상황실로 자동 연동되는 AI-인간(Human) 협업 방식이다. 노령층 등 디지털 약자를 위한 즉시 연결 서비스와 장애 대비 비상 인력 체계도 마련한다.

시는 이번 개편으로 매년 약 10억6000만원의 예산이 절감될 것으로 보고 이를 시민 생활과 민생사업에 재투자할 계획이다. 아울러 표준화된 민원 응대와 AI 데이터 기반 관리로 행정 품질을 높이고, 공무원의 야간근무 부담을 줄여 근무환경을 개선한다.

시는 다음 달 구청 당직 폐지시 예상되는 시민 불편과 사각지대를 시뮬레이션 방식으로 점검하고, 5월까지 조례·규칙 개정과 법제 심사를 마쳐 AI 당직의 제도적 기반을 마련할 방침이다.





조용익 부천시장은 "AI 당직 개편으로 직원들이 대민 업무에 집중할 수 있고, 일·가정 양립 문화 확산에도 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대한다"며 "관행적으로 이어져 온 당직 문화를 과감히 혁신해 데이터와 기술로 바꾸는 '진짜 혁신'을 추진하겠다"고 말했다.





