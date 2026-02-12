배달특급, 작년 거래액 1046억 달성…전년 대비 53% '껑충'

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경기도 대표 공공배달앱 배달특급이 지난해 주문 건수 약 355만건, 천억원의 거래액, 신규회원 25만7000명 가입 등의 실적을 기록했다.

경기도주식회사는 지난해 배달특급이 2024년(683억원) 대비 53% 늘어난 1046억원의 거래액을 기록했다고 12일 밝혔다. 신규회원은 25만7천명으로 같은 기간 대비(11만3000명) 127%, 주문 건수는 약 355만건으로 45% 각각 증가했다.

이에 따라 배달특급은 2020년 12월 첫 서비스 시작 이후 총 누적 거래액 5000억원, 누적 회원수 149만명, 누적 가맹점 7만3000개를 달성했다.

배달특급의 꾸준한 성장은 정부의 공공배달앱 활성화 소비쿠폰과 경기도의 '통큰 세일' 연계 등에 힘입은 것으로 주식회사는 판단하고 있다.

경기도주식회사는 배달특급의 지속적인 성장과 활성화를 위해 올해 소비자 대상 월별 스탬프(프리퀀시) 미션 프로모션을 선보인다. 주문 횟수에 따라 스탬프를 발급해 소비자에게 통큰 할인을 제공하는 시스템으로 배달특급 소비자들의 혜택이 더욱 커질 것으로 전망한다.

더불어 지난해 5월 오픈한 배달특급 연계 여성청소년 위생용품 온라인몰도 더 폭넓은 할인과 소비자 이벤트를 제공할 계획이다. 이밖에도 신규 대형 프랜차이즈 브랜드를 중심으로 제휴 마케팅을 강화하는 등 경쟁력 강화에 집중한다.





이재준 경기도주식회사 대표이사는 "지난해 배달특급이 괄목할 성과를 거두면서 지역상권 활성화에 크게 기여했다"며 "올해는 경쟁력을 더욱 높여 보다 많은 소상공인과 소비자에게 도움이 될 수 있게 하겠다"고 말했다.





의정부=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

