정청래 "李대통령, 與野 대표 오찬 무산…野 요청하고, 깨고 뭐하는 짓이냐"

정청래 더불어민주당 대표는 12일 이재명 대통령과 여야 대표 간 오찬이 무산됐다고 밝혔다. 정 대표는 "정말 어이가 없다"며 반발했다.

정 대표는 이날 사회관계망서비스(SNS)를 통해 "국힘의 무례함으로 청와대 오찬이 무산됐다"며 "국힘 정말 어이가 없다"고 했다. 이어 "본인이 요청하고 본인에 깨고, 지금 뭐 하는 짓이냐"고 성토했다.

이어 정 대표는 오찬을 준비하며 마련했던 인사말을 공개했다

여기에는 이 대통령의 국정운영에 대해 감사를 표시하고 입법 과제 등을 소개와 함께 "국민의힘을 비롯한 야당과도 더욱 긴밀하게 소통하면서, 정책과 입법으로 선의의 경쟁을 하고, 국민들로부터 정당한 평가를 받을 수 있도록 최선을 다하겠다"는 내용이 담겼다.





앞서 장동혁 국민의힘 대표는 기자회견을 통해 오찬 불참을 알렸다. 장 대표는 긴급 기자회견을 통해 "민주당 법제사법위원회에서 재판소원 허용과 대법관 증원 법률을 일방통과했다"며 "한손에는 등 뒤에 칼을 숨기고 한손으로 악수를 청하는 것에 대해 응할 수는 없다"고 했다.





