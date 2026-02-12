신세계L&B, 보르도 1등급 ‘그랑크뤼’ 선물 세트 출시… 999만원·7세트 한정

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

보르도 1등급 선물세트. 신세계 L&B 제공.

AD

신세계L&B가 GS25와 손잡고 올해 설을 맞아 전 세계 와인 애호가들의 정점에 있는 프랑스 5대 샤또 1등급 그랑크뤼 (First Growth Grand Cru Class) 만으로 구성된 설날 세트를 출시했다.

신세계L&B는 2016년 빈티지의 프랑스 최고 등급 와인 5병을 한 세트로 묶은 구성으로, 전 세계 평균 시세를 기준으로 한 1세트 999만원에 달하는 가격으로 단 7세트 한정으로 선보인다고 12일 밝혔다. 희소성과 상징성 모두에서 기존 명절 선물의 기준을 뛰어넘는 구성이다.

프랑스 보르도 와인의 '1등급'은 단순한 품질 등급 수준이 아니다. 1855년 파리 만국 박람회 당시 나폴레옹 3세의 지시로 프랑스 정부는 보르도 지역 와인을 가격과 명성, 거래 기록을 기준으로 공식 분류했고 이 중 최정점에 오른 '샤또 라피트 로칠드·샤또 라투르·샤또 마고·샤또 오브리옹·샤또 무통 로칠드'가 프랑스 5대 샤또 1등급으로 불린다.

프랑스 국왕 루이 15세는 라피트를 '왕의 와인'이라 불렀고 미국 제3대 대통령 토머스 제퍼슨은 오브리옹과 라투르를 개인 셀러에 대량으로 보관했다. 영국의 윈스턴 처칠은 "마고는 나의 기억 속 가장 우아한 와인"이라 평하기도 했다. 무통 로칠드는 예술가 피카소와 달리의 라벨 협업으로 문화적 아이콘이 되었다.

이번 설날 세트에 포함된 모든 와인은 로버트 파커와 제임스 서클링이라는 세계 최고 권위의 와인 평론가로부터 각각 99점 이상을 획득했다. 특히 2016년 보르도 빈티지는 "클래식과 파워의 완벽한 균형"이라는 평가를 받으며 최근 20년간 손꼽히는 명빈티지로 기록된다.





AD

신세계L&B는 이번 구성은 1세트 5종의 1등급 와인이며 999만원에 판매된다. 가격은 국내 유통가가 아닌 글로벌 평균 시세를 기준으로 책정됐고 단 7세트만 기획됐다. 전국 GS25 매장에서 사전 예약을 통해 구매할 수 있다.





허경준 기자 kjune@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>