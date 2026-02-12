백경현 구리시장, ‘시민과의 대화’ 성료…현장 중심 소통 행정 펼쳐

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

구리시, 8개 동 순회 ‘시민과의 대화’ 마무리

현장 목소리 시정에 적극 반영

경기 구리시(시장 백경현)는 지난 11일 수택2동을 끝으로 2026년을 맞아 시민들의 생생한 목소리를 시정에 반영하기 위해 진행한 '2026년 시민과의 대화' 일정을 성공적으로 마무리했다고 12일 밝혔다.

백경현 구리시장이 지난 11일 수택동에서 '2026년 시민과의 대화'를 진행하고 있다. 구리시 제공

이번 행사는 지난 1월 27일 수택3동을 시작으로 2월 11일 수택2동까지 약 3주간 관내 8개 동 행정복지센터를 순차적으로 방문하며 진행됐다. 백경현 시장은 현장에서 시민들의 건의 사항을 직접 청취하고 지역 현안에 대해 심도 있는 대화를 나눴다.

이번 시민과의 대화에서는 사전에 접수된 질문에 대해 상세히 답변하는 한편, 현장에서 제기된 민원 가운데 즉시 해결이 가능한 사항은 현장에서 바로 설명했다. 또한 수렴된 의견은 정리해 향후 시정 운영에 적극 반영하고, 중장기 검토가 필요한 사안은 관련 절차에 따라 신속히 추진할 방침이다.





백경현 구리시장은 "구리시의 발전은 시정과 시민이 함께 쌓아 올린 '작은 한 걸음'들이 모여 이뤄지는 것"이라며 "지역을 가장 잘 아는 주민들의 소중한 목소리를 지표로 삼아 앞으로도 더 낮은 자세로 소통하며 최선을 다하겠다"라고 밝혔다.





구리=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

