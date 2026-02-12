LH, 민참사업으로 2.6만가구 착공 추진…8000가구 직접 시행

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

전국 42개 블록 착공 추진

신규분 상반기 중 공모 마무리

한국토지주택공사(LH) 올해 민간참여사업을 통해 전국 42개 블록 2만6000가구 착공을 추진한다고 12일 밝혔다.

LH는 12일 LH 경기남부지역본부에서 '2026 LH 민간협력 거버넌스 포럼'을 개최하고 이같이 밝혔다.

AD

민간참여 공공주택사업(민간참여사업)은 LH가 민간건설사와 공동으로 시행하는 사업이다. 민간건설사와 공동으로 시행하는 사업으로 민간의 기술력과 브랜드를 활용해 다양한 공공주택을 공급하는 방식이다.

LH는 올해 기공모 물량(약1만가구, 2조7000억원대)을 포함해 전국 42개 블록 2만6만가구 착공을 추진할 계획이다. 주택공급 속도 제고를 위해 신규공모분 약 1만8000가구는 상반기 중 공모 시행을 마칠 방침이다. 이 중 1만6000가구가 연내 착공을 목표로 한다.

LH는 올해 사업불랑 중 약 8000가구는 LH 직접시행 방식으로 사업을 추진하기로 했다. 국토부가 지난해 발표한 9.7 주택공급 대책에 따라 LH는 공공 택지를 민간에 매각하지 않고 직접 사업을 시행하는 방식으로 주택 공급에 나선다.

앞서 LH는 지난 1월30일 직접 시행으로 전환된 공공주택사업의 민간 사업자를 처음으로 모집했다. △인천영종 △인천검단 △양주회천 △오산오산 등 총 4개 지구 6개 블록(약 3000가구)가 연내 착공을 목표로 오는 3월중 민간사업자 선정을 마칠 계획이다.

이외에도 오는 4월에는 위례업무용지 등 도심유휴부지와 수원당숙 등 용도전환 지구를 포함한 총 21개 블록 1만5000가구가 공모에 나선다.

한편 LH는 정부 주택공급 정책에 발맞춰 공공-민간 협력체계 강화에 나선다. 상·하반기 2단계 공모를 정례화하고, 공사비 상승분(6.9%)를 반영하기로 했다.

지난해 시범 사업으로 추진됐던 금융지원 신모델을 전면 적용할 수 있도록 오는 4월 중 'HUG 보증상품'을 확정한다. 지원책은 민간참여사업에 참여하는 민간건설사의 자금 조달 부담을 완화하는 데 방점을 둔다. 다양한 민간사업자가 참여할 수 있도록 사업 규모별(대·중·소), 특성별 패키지를 마련해 사업 참여 폭도 넓힐 방침이다.





AD

오주헌 LH 공공주택본부장은 "민간사업자와의 다양한 협력으로 정부의 주택공급 정책을 차질없이 수행하고, 안전하고 품질 좋은 공공주택이 적기에 공급될 수 있도록 최선을 다하겠다"라고 말했다.





이지은 기자 jelee0429@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>