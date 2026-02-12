LX인터내셔널, 인니산 탄소배출권 수익화…파리협정 후 첫 승인

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

하상 수력발전 탄소감축 실적 인니 정부 첫 승인

연간 31만톤 규모 배출권 포트폴리오 구축

LX인터내셔널이 인도네시아에서 확보한 탄소감축 실적을 국가 간 이전하거나 판매할 수 있는 실질적 여건을 마련했다고 12일 밝혔다.



LX인터내셔널 인도네시아 하상 수력발전소. LX인터내셔널

LX인터내셔널은 인도네시아에서 운영 중인 하상 수력발전 사업이 지난달 인도네시아 환경부로부터 파리협정 제6.4조 기반의 탄소감축 사업으로 공식 승인받았다. 파리협정 체제가 발효된 2021년 이후 인도네시아가 자국 프로젝트를 공식 승인한 첫 사례다.



파리협정 체제는 유엔(UN) 주도 아래 국가 간 온실가스 감축 실적을 국제적으로 이전·활용할 수 있게 설계된 메커니즘이다. LX인터내셔널은 유엔 승인 등 후속 절차를 거쳐 국내 배출권으로 전환하거나 글로벌 시장에 판매하는 방안을 검토할 계획이다.



이번 승인을 계기로 LX인터내셔널은 인도네시아에서 신재생에너지 발전 사업을 통해 연간 31만톤 규모의 탄소배출권 포트폴리오를 구축할 예정이다. 하상 수력발전 사업에서 21만톤, 팜 농장 바이오가스발전 사업에서 10만톤 규모다.



하상 수력발전소는 인도네시아 북수마트라 지역에 위치한 설비용량 41MW 규모의 발전소로 지역사회 15만가구가 1년가량 사용할 수 있는 전력을 공급한다. 서부 칼리만탄 소재 팜 농장의 바이오가스 플랜트 역시 파리협정 체제로의 전환을 준비 중이다.







LX인터내셔널 관계자는 "신재생에너지 자산 운영 역량을 탄소배출권 사업과 결합해 거둔 성과"며 "해외에서 확보한 탄소배출권을 수익화할 수 있는 기반을 마련했다는 점에 의의가 있다"고 설명했다. 이어 "국제감축사업을 통해 국가 온실가스 감축목표(NDC) 달성에도 기여할 수 있을 것"이라고 덧붙였다.





최영찬 기자 elach1@asiae.co.kr

