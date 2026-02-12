연천군, 2025년 하반기 적극행정 우수공무원 8명 선발

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

농어촌 기본소득부터 구석기 엑스포까지

연천을 바꾼 ‘적극 행정’ 주인공들

경기 연천군은 지난 10일 2025년 하반기 동안 창의적이고 적극적인 업무 추진으로 군민 편익 증진에 기여한 적극행정 우수공무원 8명을 선발했다고 12일 밝혔다.

연천군이 지난 10일 2025년 하반기 동안 창의적이고 적극적인 업무 추진으로 군민 편익 증진에 기여한 적극행정 우수공무원 8명을 선발했다. 연천군 제공

이번 선발은 연천군 적극행정위원회 심의·의결을 거쳐 최종 확정됐으며, ▲군민 체감도가 높은 정책 추진 ▲불합리한 제도·관행 개선 ▲규제 해소 및 업무 혁신 ▲적극적인 문제 해결 노력 등을 종합적으로 평가했다.

최우수에는 농어촌 기본소득 시범사업 공모를 추진한 농업정책과 권인경 팀장과 이성주 주무관이, 우수에는 구석기 엑스포 유치로 국제행사에 도전한 관광과 이혜진 팀장과 손태곤 주무관이 선발됐다.

장려에는 미래전략담당관 류준호 주무관, 건설과 윤용한 팀장, 김상민 주무관, 경제교통과 강소현 주무관이, 혁신에는 농업정책과 권희정 주무관, 건축과 김남희 팀장, 심지현 주무관, 건축과 유성호 팀장이 선발됐다.

선발된 우수공무원들은 업무 추진 과정에서 공공의 이익과 군민 편의를 최우선으로 고려해 적극적으로 판단·행동함으로써, 행정의 신뢰도를 높이고 실질적인 성과를 창출한 점에서 높은 평가를 받았다.

연천군은 이번에 선정된 우수공무원에 대해 군수표창 및 포상금 지급, 인사가점, 국외출장 등의 인센티브를 부여할 예정이며, 우수 사례를 전 부서에 공유해 조직 전반에 적극행정 문화를 확산할 계획이다.





연천군 관계자는 "공무원의 적극적인 판단과 책임 있는 행정이 군민의 삶의 질을 높이는 핵심"이라며 "앞으로도 적극행정이 공직사회에 뿌리내릴 수 있도록 제도적 지원과 공무원 보호제도를 지속적으로 강화하겠다"고 밝혔다.





연천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

