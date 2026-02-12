프리즘, ‘더 시에나 프로모션’ 라이브 총 거래액 110억 원 돌파

미식·휴식 중심 프리미엄 호캉스 상품 호응…“차별화된 콘텐츠 주목”

플랫폼 주도의 상품 기획과 맞춤형 패키지 제공…“단독 구성 시너지 극대화”

리테일 미디어 플랫폼 프리즘(PRIZM)을 운영하는 RXC(대표 유한익)가 지난 5일 진행한 '더 시에나 프리모&더 시에나 리조트 프로모션'을 통해 총 거래액 110억 원을 기록했다고 밝혔다. 특히 이번 상품 기획은 미식과 휴식을 결합한 프리미엄 호캉스 경험을 중심으로 설계해 고객 만족도를 높였다.

더 시에나 프리모&더 시에나 리조트 프로모션은 제주 대표 럭셔리 리조트인 더 시에나 리조트와 패밀리 특화 호텔 더 시에나 프리모를 중심으로 구성된 프리미엄 숙박 프로모션이다. 이번 프로모션에서는 2박 및 3박 패키지를 중심으로, 럭셔리 미식 경험과 올인클루시브 혜택 등을 결합한 프리즘만의 기획 상품을 선보였다. 특히 스위트룸과 펜트하우스 등 고급 객실 중심의 상품 구성이 높은 관심을 받았다.

이번 프로모션의 가장 큰 특징은 '미식 호캉스'와 '프리미엄 휴식'을 결합한 맞춤형 상품 구성을 통해 라이브 방송으로 거래액 100억 원 돌파라는 성과를 이끌어냈다는 점이다. 더 시에나 리조트는 럭셔리 다이닝과 고급 휴식 공간을 중심으로 고객 만족도를 높였으며, 더 시에나 프리모는 다양한 고객의 라이프스타일을 고려한 편의 시설과 콘텐츠를 강화했다. 이러한 프리미엄 중심의 상품 기획을 바탕으로 완성도 높은 고객 경험을 제공했다는 평가다.

또한 프리즘은 이번 더 시에나 프리모&더 시에나 리조트 프로모션에서 라이브 전용 혜택과 단독 구성 패키지를 대폭 강화했다. 라이브 구매 고객에게는 5만 원 쿠폰·전 일정 동일 요금 적용·렌터카 제공·추가 인원 조식 무료 혜택 등이 제공됐으며, 풀 사이드 메뉴와 생맥주 무제한 제공 혜택 등도 더해졌다. 이와 함께 구매 인증 이벤트·재구매 이벤트·상한가 슬라이딩 경매 등 다양한 참여형 콘텐츠를 운영하며 시청자의 몰입도를 높였다. 차별화된 혜택과 콘텐츠 기획이 결합되며 높은 구매 전환율로 이어졌다는 분석이다.

프리즘은 그동안 프리미엄 호텔과 여행 분야에서 꾸준한 성과를 이어오고 있다. 지난해 12월 '그랜드 하얏트 서울' 라이브에서는 1시간 만에 거래액 60억 원을 기록했으며, 같은 해 11월 '더 시에나 리조트 제주' 라이브에서도 1시간 만에 56억 원을 달성했다. 이 밖에도 두바이 프리미엄 여행, 서울신라호텔 등 다양한 하이엔드 여행 상품 프로모션에서 연이어 수십억 원대 거래액을 기록하며 프리미엄 여행 라이브 시장에서 입지를 강화하고 있다.





RXC 유한익 대표는 "더 시에나 프리모&더 시에나 리조트 프로모션은 프리즘의 미식·휴식 콘텐츠를 결합한 차별화된 상품 기획이 다양한 고객에게 높은 만족도를 제공하며 의미 있는 성과로 이어졌다"라며 "앞으로도 프리즘만의 기획력과 디지털 미디어 콘텐츠 역량을 바탕으로 프리미엄 호텔과 여행, K-컬처 영역까지 아우르는 리테일 미디어 플랫폼으로 성장을 이어가겠다"고 밝혔다.





이상현 기자 lshb01@asiae.co.kr

