한림대 총동문회, 제28대 이주형 회장 취임…“5만 동문 힘 모아 개교 50주년 준비”

한림대, 2026 정기총회 및 회장 이·취임식 개최

이주형 신임 회장 “세대 잇는 소통으로 글로컬 대학 비전 뒷받침할 것”

한림대학교(총장 최양희) 총동문회는 지난 11일 춘천 세종호텔에서 '2026년 정기총회 및 제27·28대 총동문회장 이·취임식'을 개최했다. 이날 행사에는 이정열 제27대 회장, 김명섭·홍영호·유병곤·진희석 전임 회장단을 비롯해 대학 측 홍석민 New Hallym 혁신본부장, 김종철 행정지원처장 등 내외빈 100여 명이 참석했다.

한림대학교(총장 최양희) 총동문회가 지난 11일 춘천 세종호텔에서 '2026년 정기총회 및 제27·28대 총동문회장 이·취임식'을 개최하고 있다. 한림대학교 제공

제28대 총동문회장으로 취임한 이주형(체육학과 84학번) 회장은 ㈜쓰리케이비카스 대표이사로 재직 중인 전문 경영인이다. 그는 육군학사장교 총동문회 부회장과 13기 동기회장을 역임했으며, 2010년 지식경제부 장관상을 수상하기도 했다. 특히 한림대학교 총동문회 수석부회장으로 활동하며 동문 사회의 저변 확대에 기여한 공로로 2025년 총장 표창을 수상했다.

이날 총회는 '세대를 잇고, 한림을 키우다'라는 슬로건 아래 진행됐다. 1부 정기총회에서는 2025년 사업실적 및 결산 보고와 함께 동문 활동 유공자에 대한 강원도지사상, 국회의원상, 총장상 시상이 진행됐다. 이어진 2부 및 3부 행사에서는 제27대 이정열 회장의 이임식과 제28대 이주형 회장의 취임식이 거행됐으며, 대학의 미래를 준비하기 위한 '개교 50주년 준비위원회' 공동위원장 위촉식도 함께 열려 그 의미를 더했다.

새롭게 출범하는 제28대 총동문회는 '재정 안정화', '행사 내실화', '소통 강화', '사회적 책임 강화'를 4대 핵심 전략으로 제시했다. 이를 실현하기 위해 기존 조직을 ▲총무국 ▲대외협력국 ▲홍보국 ▲조직국 ▲의료간호봉사국 등 5국 체제로 개편하고, 각 분야의 전문성을 갖춘 이사들을 전진 배치했다.

이주형 한림대학교 제28대 총동문회장이 취임사를 하고 있다. 한림대학교 제공

특히 신설된 '의료간호봉사국'은 한림대학교의 강점인 의료·바이오 인프라를 활용해 지역사회 소외계층을 지원하는 등 대학의 사회적 책무(ESR)를 동문회가 앞장서서 실천하겠다는 의지를 담고 있다. 또한, CMS 도입을 통한 재정 자립도 확보와 재학생 장학 사업 확대, 동호회 및 학과별 네트워크 활성화에도 박차를 가할 계획이다.





이주형 신임 회장은 취임사에서 "한림대학교는 지역을 넘어 세계적인 명문 사학으로 도약하고 있다"며 "임기 동안 5만 동문의 역량을 하나로 모아 다가올 개교 50주년을 성공적으로 준비하고, 모교의 혁신이 동문의 자부심이 되는 선순환 구조를 만들겠다"고 포부를 전했다.





춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

