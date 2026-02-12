본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

[타볼레오]SUV 부럽지 않은 무쏘 "픽업 왕좌 지킨다"

오현길기자

입력2026.02.12 15:00

시계아이콘01분 42초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

26년 만의 부활…'스포츠유틸리티트럭(SUT)' 변신
가솔린·디젤 선택 가능…2999만원부터 가격 매력

'무쏘'가 26년 만에 돌아왔습니다. 과거 쌍용자동차의 영광을 이끌었던 무쏘가 KG모빌리티(KGM)의 새로운 '스포츠유틸리티트럭(SUT)'으로 변신에 성공했습니다. KGM은 지난해 픽업트럭 라인업을 '무쏘' 브랜드로 바꾸는 전략을 추진했는데요. 이번에 모습을 드러낸 '무쏘'는 픽업 브랜드를 상징하는 플래그십 차량입니다. 이름에서부터 상징성을 담았는데요. 지난 10일 서울 시내와 파주를 오가며 무쏘 휘발유, 경유 모델을 모두 경험해봤습니다.


[타볼레오]SUV 부럽지 않은 무쏘 "픽업 왕좌 지킨다" 무쏘. KGM
AD

[타볼레오]SUV 부럽지 않은 무쏘 "픽업 왕좌 지킨다" 무쏘. KGM

무쏘는 '정통 오프로드 스타일'을 표방합니다. 겉모습부터 굵직하고 직선적인 디자인으로 강렬한 인상을 주는데요. 크기는 전장 5460mm, 전폭 1950mm, 전고 1875mm의 휠베이스는 3210mm(롱 데크 기준)에 달합니다.


경쟁 모델이라 할 수 있는 기아 픽업트럭 '타스만' 보다 전장은 50mm, 전폭 20mm, 전고 5mm가 큰 대신, 휠베이스는 60mm 작습니다. 대신 적재함 길이는 1610mm(롱데크 기준)로 타스만보다 98mm나 길고 높이도 570mm로 30mm 높습니다. 사이드스텝을 밝고 운전석에 오르면 그 높이를 바로 느낄 수 있었습니다.


실내는 SUV 못지않은 느낌을 줍니다. 운전대 전면에 자리한 12.3인치 디지털 클러스터와 KGM 링크 내비게이션 디스플레이는 편하게 사용할 수 있었고, 전자식 변속레버와 파킹브레이크로 센터 콘솔 공간도 활용성이 좋았습니다.


[타볼레오]SUV 부럽지 않은 무쏘 "픽업 왕좌 지킨다" 무쏘 운전석. KGM

[타볼레오]SUV 부럽지 않은 무쏘 "픽업 왕좌 지킨다" 무쏘. KGM

또 전면 패널 공간에 스웨이드 소재를 적용하거나 시트가죽은 기존 블랙(인조, 나파 가죽)에 브라운 컬러(나파가죽)를 추가하면서 고급스러움을 높였습니다.


무쏘는 트럭이 가져야 할 성능을 제대로 보여주기 위해 2개 파워트레인을 선보입니다. 가솔린(2.0 터보엔진) 모델에 디젤(2.2 LET 엔진) 모델을 추가했는데요. 우선 경유 모델을 타봤습니다.


시동을 켜자 특유의 소음과 진동이 느껴졌지만, 실내로 유입되는 것을 최대한 줄였다는 느낌이 들었습니다. 시내를 벗어나 시속 100km로 속도를 높이자 소음과 진동이 다소 감지됐습니다.


한 시간여에 걸쳐 편도 60km 가량 운행을 했는데 가솔린 모델에 비해 피로도가 높게 느껴졌는데, 이런 소음과 진동의 태생적인 한계를 완벽하게 해결하지는 못하는 것 같습니다. 고속에서 치고 나가는 맛은 없지만, 안정적으로 속도를 유지하는 느낌에서 크게 부족함은 느껴지지 않았습니다. 대신 오프로드 주행을 해보고 싶다는 생각이 떠올랐습니다.


무쏘는 험로 주행 시 바퀴가 미끄러지거나 공중에 뜨는 상황이 발생했을 때 반대쪽 휠로 구동력을 전달해 안정적인 탈출을 돕는 '차동 기어 잠금장치(Locking Differential)'를 갖추고 있습니다.


[타볼레오]SUV 부럽지 않은 무쏘 "픽업 왕좌 지킨다" 무쏘 실내. KGM

[타볼레오]SUV 부럽지 않은 무쏘 "픽업 왕좌 지킨다" 무쏘 실내. KGM

[타볼레오]SUV 부럽지 않은 무쏘 "픽업 왕좌 지킨다" 무쏘 데크. KGM

미적용 모델 대비 등판 성능은 약 5.6배, 견인 성능은 약 4배 우수한 성능을 발휘한다고 하네요. 견인 능력은 최대 3t입니다. 트레일러 견인 시 좌우 흔들림을 최소화해 안정적인 주행을 돕는 '트레일러 스웨이 컨트롤' 기능도 탑재했습니다.


돌아올때는 가솔린 모델을 탔는데 왠만한 SUV 못지않은 주행 성능과 정숙성을 보여줬습니다. 첨단 운전자 지원 시스템(ADAS)이나 전방 카메라 모듈을 통해 도로에 설치된 속도 제한 표지판을 인식해서 알려주는 지능형 속도 경고 기능도 운전을 쉽게 도와줬습니다.


픽업트럭의 진가는 무엇보다 데크에서 나오는데요. 롱데크는 1262ℓ(VDA 기준) 적재 용량을 갖췄습니다. 파워 리프 서스펜션 적용 시 최대 700kg, 5링크 서스펜션 적용 시 최대 500kg을 실을 수 있습니다. 여기에 LED 데크 램프나 쉽게 밝고 오를 수 있는 코너 스텝을 탑재해 데크 활용성을 높인 것이 눈길을 끌었습니다.


여기에 디지털 키 기능이나 험로 주행 시 차 하부를 모니터링할 수 있는 '클리어 사이트 그라운드 뷰' 기능, 3D 어라운드 뷰 모니터링 시스템 등 고급 편의사양도 매력적인 요소가 될 것 같습니다.


지금 뜨는 뉴스

AD

무엇보다 가격이 강점입니다. 가솔린 모델은 2990만원(2WD, 스탠다드 데크)부터, 디젤 모델은 3170만원부터 시작합니다. 오프로드·레저용 차량을 원하거나 실생활에서 높은 실용성이 필요한 운전자라면 한국형 정통 픽업 무쏘는 더할 나위 없는 답이 될 것입니다.




오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

이슈
부동산AtoZ
  • 26.02.1211:20
    양천구 33평 24억 아파트 21억까지 떨어져…매물 풀리고 호가 하락
    양천구 33평 24억 아파트 21억까지 떨어져…매물 풀리고 호가 하락

    "인근 신축 아파트 33평(전용면적 84㎡)이 전에는 24억원에 호가가 형성됐어요. 그런데 양도세 중과 발표가 나오고 21억5000만원에 매물이 나왔고 이젠 21억원에라도 팔겠다고 하네요."(서울 양천구 신정동 A공인) 정부의 다주택자 양도세 중과 방침이 확정된 이후 시장에선 체감할 만큼 다주택자 매물이 풀리고 있다. 수억원씩 호가를 낮춰 내놓거나 세입자가 있어 당장 정리하기 어려운 경우엔 위로금 명목의 웃돈을 주고 매각하

  • 26.02.1211:00
    2월 주택사업자 경기 전망 대폭 개선…"수도권 중심 가격 상승 기대"
    2월 주택사업자 경기 전망 대폭 개선…"수도권 중심 가격 상승 기대"

    서울을 비롯한 수도권의 주택 매매 가격 상승세가 이어지면서 주택사업자들의 경기 전망이 큰 폭으로 개선됐다. 주택산업연구원은 주택사업자를 대상으로 설문조사한 결과, 2월 주택사업경기전망지수는 전월 대비 15.3포인트 상승한 95.8로 집계됐다고 12일 밝혔다. 수도권의 경우 11.9포인트 올라 107.3으로, 비수도권은 16.0포인트 상승한 93.3으로 전망됐다. 해당 지수가 기준선인 100을 넘으면 주택사업 경기가 좋아질 것으로

  • 26.02.1107:00
    "국가가 부동산 개발 판 깔았다"…1·29 대책에 업계 '새 사업 검토'
    "국가가 부동산 개발 판 깔았다"…1·29 대책에 업계 '새 사업 검토'

    정부의 1·29 도심 주택공급 대책에 부동산개발업계가 새 사업 검토로 들썩이고 있다. 정부가 용산국제업무지구 등 공공 유휴부지 10여곳과 노후청사 34개소 위치 및 착공 일정을 공개하자 인근 민간 유휴부지까지 개발 동력이 생길 것이라는 판단에서다. 지난해까지 악성 프로젝트파이낸싱(PF) 정리에 묶여 있던 업계가 올해를 기점으로 규모 검토와 사업성 분석에 나서고 있다는 게 현장 분위기다. "규모 검토 이미 시작…PF사태

  • 26.02.0713:56
    다음 주 3492가구 공급 예정…1분기 서울 분양 2002년 이후 최다
    다음 주 3492가구 공급 예정…1분기 서울 분양 2002년 이후 최다

    다음 주에는 전국 2개 단지서 총 3492가구가 공급된다. 7일 부동산R114에 따르면 2월 둘째 주에는 전국 2개 단지 총 3492가구(일반분양 901가구)가 공급된다. 이는 전주 1194가구와 비교할 때 2298가구 늘어난 수치다. 단지별로 인천 남동구 간석동 '포레나더샵인천시청역'과 부산 해운대구 재송동 'e편한세상센텀하이베뉴'에서 청약을 진행한다. 포레나더샵인천시청역은 지하 4층에서 지상 최고 35층, 총 24개동, 전용면적 39∼84

  • 26.01.2411:40
    다음 주 줄어든 물량…전국 3개 단지서 184가구 분양
    다음 주 줄어든 물량…전국 3개 단지서 184가구 분양

    1월 넷째주 분양 시장이 한산한 모습이다. 전국 3개 단지서 총 184가구가 분양에 돌입한다. 24일 부동산R114에 따르면 1월 넷째 주에는 전국 3개 단지 총 184가구(일반분양 156가구)가 공급된다. 이는 전주 3260가구와 비교할 때 3076가구 줄어든 수치다. 다음 주 제주 서귀포시 서홍동 '형남아파트6차', 경기 김포시 양촌읍 '여기가(장애인자립특화형공공임대)' 등에서 청약을 진행한다. 형남아파트6차는 지하 1층∼지상 최고 8층

기획
비대면진료의 미래
  • 26.02.0307:05
    전문가 4인이 말하는 '의료 생태계의 대전환'[비대면진료의 미래⑥]
    전문가 4인이 말하는 '의료 생태계의 대전환'[비대면진료의 미래⑥]

    편집자주병원 진료를 위해 대기실에 긴 줄을 서는 대신 스마트폰 화면 속 의사를 만나는 시대. 비대면진료가 코로나19 팬데믹, 의정 갈등 시기 한시적 허용과 시범사업 등을 거쳐 올 연말 본 시행을 앞두고 있다. 격오지와 취약계층의 의료 공백을 메우는 편리함과 함께 약 배송 금지에 따른 이용 한계, 의약품 오남용 우려 등이 공존하고 있고, 의료계와 플랫폼업계, 환자단체 사이의 시각차 또한 여전히 팽팽하다. 의료산업의 패

  • 26.02.0307:04
    벼랑 끝에 선 '닥터나우 방지법'…플랫폼 규제 해법은?
    벼랑 끝에 선 '닥터나우 방지법'…플랫폼 규제 해법은?

    편집자주병원 진료를 위해 대기실에 긴 줄을 서는 대신 스마트폰 화면 속 의사를 만나는 시대. 비대면진료가 코로나19 팬데믹, 의정 갈등 시기 한시적 허용과 시범사업 등을 거쳐 올 연말 본 시행을 앞두고 있다. 격오지와 취약계층의 의료 공백을 메우는 편리함과 함께 약 배송 금지에 따른 이용 한계, 의약품 오남용 우려 등이 공존하고 있고, 의료계와 플랫폼업계, 환자단체 사이의 시각차 또한 여전히 팽팽하다. 의료산업의 패

  • 26.02.0307:03
    탈모·여드름 치료제만 급증…'처방전 자판기' 막으려면
    탈모·여드름 치료제만 급증…'처방전 자판기' 막으려면

    편집자주병원 진료를 위해 대기실에 긴 줄을 서는 대신 스마트폰 화면 속 의사를 만나는 시대. 비대면진료가 코로나19 팬데믹, 의정 갈등 시기 한시적 허용과 시범사업 등을 거쳐 올 연말 본 시행을 앞두고 있다. 격오지와 취약계층의 의료 공백을 메우는 편리함과 함께 약 배송 금지에 따른 이용 한계, 의약품 오남용 우려 등이 공존하고 있고, 의료계와 플랫폼업계, 환자단체 사이의 시각차 또한 여전히 팽팽하다. 의료산업의 패

  • 26.02.0307:02
    "집에서 진료받고 약 배송은 불가?"…'반쪽짜리' 제도
    "집에서 진료받고 약 배송은 불가?"…'반쪽짜리' 제도

    편집자주병원 진료를 위해 대기실에 긴 줄을 서는 대신 스마트폰 화면 속 의사를 만나는 시대. 비대면진료가 코로나19 팬데믹, 의정 갈등 시기 한시적 허용과 시범사업 등을 거쳐 올 연말 본 시행을 앞두고 있다. 격오지와 취약계층의 의료 공백을 메우는 편리함과 함께 약 배송 금지에 따른 이용 한계, 의약품 오남용 우려 등이 공존하고 있고, 의료계와 플랫폼업계, 환자단체 사이의 시각차 또한 여전히 팽팽하다. 의료산업의 패

  • 26.02.0307:01
    "환자 편의 높이되 더 안전하게"…하위법령 논의 착수
    "환자 편의 높이되 더 안전하게"…하위법령 논의 착수

    편집자주병원 진료를 위해 대기실에 긴 줄을 서는 대신 스마트폰 화면 속 의사를 만나는 시대. 비대면진료가 코로나19 팬데믹, 의정 갈등 시기 한시적 허용과 시범사업 등을 거쳐 올 연말 본 시행을 앞두고 있다. 격오지와 취약계층의 의료 공백을 메우는 편리함과 함께 약 배송 금지에 따른 이용 한계, 의약품 오남용 우려 등이 공존하고 있고, 의료계와 플랫폼업계, 환자단체 사이의 시각차 또한 여전히 팽팽하다. 의료산업의 패

기획
소종섭의 시사쇼
  • 26.02.0511:23
    박원석 "전한길, 이석기보다 훨씬 더 위험"
    박원석 "전한길, 이석기보다 훨씬 더 위험"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금·오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 박원석 전 국회의원(2월4일)※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 소종섭 : 여러분 안녕하십니까. 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 오늘은 박원석 전 의원과 함께 여러 가지 이슈들 짚어보도록 하겠습니다. 박원석 : 네, 안녕하십니까. 소종섭 : 오늘 장

  • 26.02.0314:25
    장성철 "한동훈의 알파와 오메가는 배지"
    장성철 "한동훈의 알파와 오메가는 배지"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD■ 출연 : 장성철 공론센터 소장(2월 2일)※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 소종섭 : 여러분 안녕하십니까. 장성철 공론센터 소장과 함께 여러 가지 이슈들 짚어보도록 하겠습니다. 이재명 대통령 SNS 정치, 지난주 토요일부터 오늘 오전까지 9개를 올렸습니다.

  • 26.01.2907:47
    정청래 비판한 김민석, 치열한 두 사람의 '장군멍군'
    정청래 비판한 김민석, 치열한 두 사람의 '장군멍군'

    김민석 국무총리와 정청래 더불어민주당 대표가 '장군멍군'을 하고 있다. 보이지 않는 힘겨루기가 한창이다. 올 8월 전당대회를 향한 움직임이다. '8월 전대'는 누가 당 대표가 되느냐를 넘어 여권의 권력 지형을 가르는 의미가 있다. 정 대표가 연임에 성공한다면 그의 정치적 힘은 지금보다 더 커진다. 여권 내 위상이 올라가는 것도 당연하다. 2028년 국회의원 선거의 공천권을 쥐기 때문이다. 김민석 국무총리가 대표가 된다면

  • 26.01.2811:24
    이언주 "합당은 선거에 악재, 정 대표 행동 용서받기 어려워"
    이언주 "합당은 선거에 악재, 정 대표 행동 용서받기 어려워"

    여당인 더불어민주당 내 긴장감이 높아가는 흐름이다. '명청대전'이라는 말이 나오더니 최근에는 최고위원회에서 직접 언쟁을 주고받았다. 일부 최고위원들이 회의에 불참하는 일도 벌어졌다. 8월 전당대회를 앞둔 세력 격돌이 서서히 본격화하는 모양새다. 이언주 더불어민주당 수석최고위원은 그 한가운데 있다. 최근 이 수석최고위원과 두 차례 인터뷰했다. 지난 21일 '소종섭의 시사쇼'에 출연해 1시간 인터뷰했고, 27일엔 전화

  • 26.01.2611:31
    윤희석 "오세훈 프레임 바꿔야", 서용주 "정원오 재료 좋아"
    윤희석 "오세훈 프레임 바꿔야", 서용주 "정원오 재료 좋아"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD■ 출연 : 서용주 맥정치사회연구소장, 윤희석 전 국민의힘 대변인(1월 22일)※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 서용주 맥 정치사회연구소장님과 윤희석 전 국민의힘 대변인, 두 분 모시고 최근 여

이시각 랭킹 뉴스

15:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기